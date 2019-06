Discuten temas sobre Metrobús

Transportistas en la Comarca Lagunera discutieron con autoridades estatales durante la quinta reunión para la conformación del modelo de negocios del Metrobús, misma que se realizó durante el viernes en la mañana en las instalaciones del Edificio Coahuila de Torreón.

Los representantes de los concesionarios de las rutas alimentadoras del proyecto, así como autoridades de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila, analizaron especialmente temas respecto a la velocidad de las unidades del Metrobús, así como la demanda de cada una de las rutas alimentadoras y paraderos que se tendrían a lo largo de la carretera Torreón-Matamoros.

Precisamente en el tema de los aforos, los transportistas tomaron la palabra y afirmaron que las cifras con las que cuentan las autoridades se encuentran aún "lejos de la realidad", situación que podría generar afectaciones en la operatividad del servicio Metrobús.

"Necesitamos tener esos números bien claros para dar un servicio adecuado, no me cuadran las cifras que ustedes nos están presentando, pero podemos ver algunas maneras de aclarar ese punto, o sea, la presencia física y contar el número de usuarios en ciertos horarios... por ejemplo en el IMSS, ya viendo nosotros nuestras cifras podemos tener un panorama más real", señaló el concesionario, Roberto Serna Aguilera.

Por su parte, José Ángel Cuéllar, integrante de la delegación de transportistas, señaló que tienen "preocupación" por la postura que han manifestado las autoridades en los últimos días en la opinión pública, pues han "dejado entrever que este proyecto va con nosotros o sin nosotros, no se trata de eso, aquí todos queremos acuerdos, no ese tipo de actitudes".

"Volvemos a la postura del PRI dictatorial, hacía mucho que no escuchaba eso, pero ya hoy (viernes) en la mañana lo dijo el licenciado Tafoya, aunque ellos lo digan pues nosotros ya habíamos supuesto que en un momento dado, si no se llega a ninguna negociación, o los números no dan y ellos no lo quieren reconocer, ellos están en la libertad de licitar la troncal".

Cuéllar advirtió que en caso de que se deje fuera a los transportistas del proyecto del Metrobús, se cuentan con amparos para que se procuren los intereses del gremio en la región.

Informó que se trata de recursos legales que han interpuesto ya en contra de la nueva Ley de Movilidad del Estado, así como en contra de licitación de la gasera.

"Lo que nosotros estamos solicitando es que nunca se nos ha dado la atención adecuada, que a pesar de este tipo de reuniones en las que ellos toman la foto y posteriormente cambian la semántica", reclamó el transportista.

Por su parte, el Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila informó que en todo momento se han compartido los datos de los estudios y proyectos específicos del Metrobús, además de que se ha invitado a todas las reuniones a los transportistas, pues el objetivo es que se pueda concretar un proyecto "integral" en la Laguna de Coahuila.