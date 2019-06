Aceptan deficiencia en rutas de servicio

Transportistas admiten que existen deficiencias en las rutas que brindan el servicio en el municipio.

"Así como hay rutas que traen camiones en buenas condiciones, hay otras que no los traen del todo, se requieren revisar la cuestión de aforos, lo que llevan de pasaje, el porqué no han podido modernizarse, se necesita un estudio a fondo para saber porqué motivo están en contra de un proyecto tan importante para La Laguna", expuso Ramón Nevárez, concesionario en Gómez Palacio.

Se refirió al sistema metropolitano de transporte (Metrobús) e indicó que trata de un proyecto muy importante para la Comarca Lagunera y se mostró a favor de que prospere el proyecto, pues aseguró que esto da oportunidad al estado, los transportistas y la sociedad de generar una calidad en el servicio que nunca se ha visto en esta zona.

"Todavía existe el hombre-camión que no entiende que esto ya debe manejarse de diferente manera, que tiene que dársele más certeza al usuario y ese es el compromiso porque las concesiones son del estado, no es un patrimonio del concesionario, el gobierno lo otorga bajo ciertos reglamentos que marca la Ley pero hay unidades que no cumplen con estos requisitos", dijo.

Luis Antonio Tovar, dirigente de Ursitran en CTM Durango, coincidió con lo anterior. Señaló que con la concesión, el transportista adquiere el compromiso de cumplir con el modelo, condición físico-mecánica de la unidad, que el conductor esté debidamente registrado, con su licencia y su tarjetón de identidad, que la unidad haya sido previamente revisada.

"Entendemos qué hay camioneros que dicen no por no, y es que el Metrobús no porque no, pero es un proyecto que nos beneficia en las rutas alimentadoras, hay temas políticos que son los que han influido, más que la cuestión técnica, pero se obstruye en el proyecto y el impacto en la sociedad, porque de entrada el servicio va a ser más barato", dijo.

Consideró necesario sensibilizar el tema con el resto de los concesionarios para que comprendan que también les beneficia la modernización.

"En el caso de nosotros, lo vemos muy favorable y que existen las condiciones para que el proyecto prospere", indicó.

El transportista aseguró que han sostenido diversas reuniones con el gobierno del estado en referencia al tema del Metrobús, por lo que desconoció los motivos por los que los concesionarios han manifestado no tener información al respecto.

"Se nos ha convocado a los representantes de las diferentes rutas, se ha incluido a los representantes en los recorridos para que conozcan el proyecto y se sumen, no es para excluir a nadie, es para incluir a los transportistas y dar un nivel distinto al servicio", comentó.

Como se informó oportunamente en este medio, La Laguna de Durango enfrenta un grave déficit en materia de transporte, pues 8 de cada 10 unidades tienen más de 20 años de antigüedad, lo que les impide otorgar un servicio adecuado a la ciudadanía, además de que se encuentran fuera de la Ley.

La Subdirección de Transporte en la región señaló que solamente el 18 por ciento de los camiones del servicio público cumplen con la Ley, mientras que el 82 por ciento restante tienen más de 20 años de antigüedad.