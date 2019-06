No me hallo en Palacio, tengo que andar en los pueblos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirá recorriendo los pueblos del país, pues reconoció que "no se halla" en su oficina de Palacio Nacional.

"Porque saben, no estoy acostumbrado, no me hallo en la oficina, no me hallo en el Palacio, tengo que andar en los pueblos, porque así inicié mi lucha y así la quiero continuar".

Durante su gira de trabajo por este municipio, donde encabezó la entrega de becas de programas de Bienestar, el presidente hizo un reconocimiento al gobernador interino Guillermo Pacheco, quien asumió el cargo tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle (PAN) en un accidente aéreo.

"Celebro el trabajo del gobernador Guillermo Pacheco.... quien condujo el proceso de manera extraordinaria, porque supo mantener la estabilidad y la paz, se llevaron a cabo las elecciones y se reconoció a quien triunfó".

Durante el evento, un grupo de Antorcha Campesina se manifestó y exigió "respeto" y alto a las "calumnias", de acuerdo con las pancartas y playeras que portaban. El presidente dijo que su gobierno no está en contra de las organizaciones, sino lo que se busca es acabar con la corrupción.