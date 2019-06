Se amparan colonos ante cortes de agua

Vecinos de por lo menos cinco colonias de Lerdo se ampararon ante el Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna por un supuesto intento de corte de agua potable por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) de Lerdo.

Además, uno de los inconformes ya interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pues considera que el acceso al vital líquido es un derecho humano.

Los afectados son de las colonias Emiliano Zapata, César G. Meraz, Villa de las Flores, Ampliación Villa de las Flores y Lagos del Campestre y según dijeron, en un inicio el Ayuntamiento acordó de manera verbal, suministrarles el vital líquido un día sí y un día no, debido a que se había puesto en marcha un sistema de rebombeo para suministrar agua a sectores del sur, como El Huarache.

Sin embargo, a la fecha hay veces que se quedan sin agua hasta por una semana, lo que ocasiona que tengan dificultades para realizar sus labores domésticas y más en esta temporada de calor.

Por esta problemática, los colonos realizaron ayer una protesta sobre la calle de Los Alpes y el bulevar Villa de Las Flores de la colonia César G. Meraz. En el lugar, se aglutinaron desde niños y niñas hasta personas de la tercera edad.

Los inconformes mostraron el amparo 624/2019 promovido este mes de junio ante el Juzgado Sexto Distrito en La Laguna y en el que además anexaron las firmas de por lo menos 300 colonos afectados.

Humberto Villarreal, uno de los quejosos, explicó que la escasez de agua es un problema que se viene presentando desde octubre del año pasado y agregó que lo que se ha pedido al Sapal es que se coloque una segunda bomba en el megatanque para que haya mayor presión de agua.

"Hace como un mes nos dijeron que nos iban a dar agua 24 horas sí y 24 horas no, que no duraría mucho tiempo porque nos iban a proporcionar otra bomba en el megatanque pero no lo han hecho, no podemos estar 24 horas privados del agua", mencionó.

En medio de su enojo, los manifestantes forzaron los candados de la caja de control de la bomba a fin de cerrar las llaves y evitar el rebombeo.

Previamente, habían tenido un altercado con elementos de la Policía Municipal y personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, precisamente porque rechazaban el tandeo de agua potable.

Ayer mismo, José Luis Cortés Guzmán, representante legal del grupo inconforme, explicó que es ilegal la medida que tomaron las autoridades municipales, puesto que los colonos no han dejado de pagar el servicio de agua potable.

Según el abogado, el Ayuntamiento de Lerdo se encuentra dentro del término de cinco días para presentar su respuesta ante el órgano judicial.

Por su parte, la alcaldesa María Luisa González Achem negó lo dicho por los vecinos y dijo que todos los días semanas se suministra agua para estos sectores.

"Para eso arreglamos los pozos, logramos el doble ya de nivel. Nada más que ahí pues la gente quiere que haya mucha agua, en abundancia, y entonces cuando le mandas a otro, baja un poco el volumen, es natural, ahorita estamos en pleno tiempo de calor", aseveró.

La presidenta municipal dijo que se trata de una situación complicada y que entre los inconformes, está el ciudadano Jorge Rivas, que debe como 14 mil pesos de agua "y de todas maneras quiere que le salga mucha agua y en abundancia".

González Achem indicó que ayer por la noche citó a Gustavo Samaniego, director del Sapal, a fin de que le proporcionara todos los detalles técnicos para programar una reunión con una comisión de colonos, a fin de resolver sus inquietudes.