Niega intervención federal en el PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno "intervenga" en el proceso de elección de la nueva dirigencia nacional del PRI, como lo señaló el ex aspirante José Narro Robles.

"Respeto mucho al doctor Narro, no comparto su punto de vista, entiendo que su situación, no es de lo mejor", puntualizó.

"No hay intervención, no somos iguales, no es para contestarles a Narro es en general, nosotros no somos hipócritas, no decimos una cosa y hacemos otra", dijo el presidente.

E incluso el mandatorio ironizó al citar la frase del expresidente Vicente Fox: "como diría el clásico ¿y yo por qué?".

Durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el presidente López recordó que una de las cosas que más ha cuidado desde hace años es la congruencia, que también es honestidad.

Fue el día miércoles, luego de que el exsecretario de Salud de la administración de Enrique Peña Nieto anunciara su salida del partido, que acusó al Gobierno federal de tener controlado el padrón electoral interno del Revolucionario Institucional.

Acusó que también en su mensaje de salida que los nuevos militantes votarían para llevar vergüenza al partido.

Tras ello, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI lamentó la decisión de José Narro de renunciar a participar en el proceso de renovación de la dirigencia nacional, y reiteró su compromiso de que este se lleve a cabo en un marco de equidad, neutralidad e imparcialidad.

De igual forma, lamentó la renuncia del exrector de la UNAM como militante de ese instituto político, ya que todo el priismo nacional reconoce su trayectoria, su compromiso y su vocación de servicio.