Revisan ajuste de costos de nuevo HG

El secretario de Salud en el estado de Durango, Sergio González Romo, dijo que en los próximos 15 días estarán solventadas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación relativas al aumento de precios en la obra del nuevo Hospital General de Gómez Palacio.

La inversión es de mil millones de pesos y la construcción inició en 2015, pero a partir de dicho año y el siguiente, tuvo observaciones de la Auditoría Federal.

"Eran escalatorias que iban a revisar con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no es tanto reintegrar dinero, sino ver por qué subieron los precios, de una lista que se tiene de poder pasar esos valores al tiempo en que se llevó a cabo", dijo.

El secretario dijo que es prioridad migrar a este nuevo hospital porque en el que se atiende actualmente a la ciudadanía, enfrenta deficiencias en sus instalaciones, lo que se podría acentuar en la temporada de lluvias que se avecina.

"No podemos estar metiéndole dinero bueno al malo, sería reestructurar el techo, impermeabilizar, reparar aires acondicionados, etc., no podemos cuando tenemos un hospital muy bueno y sobre todo, con la tecnología que se requiere para la Comarca Lagunera", comentó.

Señaló que se espera que para el 4 de julio queden resueltas las observaciones, de acuerdo a lo que se les ha informado a nivel nacional.

Insistió en que es prioridad ponerlo a funcionar lo antes posible, pues tiene aparatos con los que ni siquiera cuentan el ISSSTE o el Seguro Social en Gómez Palacio, como equipo de resonancia magnética, de hemodinamia y tomógrafo de 64 cortes.

A mediados de septiembre de 2015, en una superficie de terreno de 34 mil metros cuadrados, inició la construcción después de que en varias ocasiones se postergó el arranque de las obras, mismas que concluyeron en 2017 y estuvieron a cargo de la empresa constructora Prodemex.

A la fecha, se requieren más de 550 millones de pesos para equiparlo. A inicios de la actual administración se obtuvieron recursos adicionales para terminar la construcción y reponer algunos faltantes que no se incluyeron en el proyecto original, como la construcción del Banco de Sangre.

A la par, se dio a conocer el hallazgo de irregularidades en el ejercicio de estos recursos, mismas que han ameritado auditorías, tanto por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango (Secoed) como de la Auditoría Superior de la Federación.