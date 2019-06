Rechazan incremento de accidentes viales

Pedro Luis Bernal, titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad en Torreón, negó que se hayan incrementado los accidentes viales a pesar de la aplicación de los diversos operativos en el municipio, esto en referencia a las declaraciones que realizó Avelino Pérez, miembro del Consejo de Vialidad, quien señaló esta semana que "nada más no se logran cambios y los accidentes son impresionantes".

El jefe de Tránsito señaló que en toda la ciudad se mantiene una vigilancia constante, lo que incluso ha generado que se reduzcan los números generales de percances y hasta de personas fallecidas a causa de los mismos.

"Yo acudo cada quince días a la comisión de Vialidad, al Consejo Consultivo de Vialidad, cada quince días les doy información y esa información aparte la ofrezco yo en el panel de seguridad, eso no es cierto... el que esté diciendo que no estoy siendo transparente, o que no estoy dando números está mintiendo".

Como ejemplo, ofreció una lista destacada de cifras al respecto de los resultados de los operativos de Tránsito y Vialidad, informó que de enero a mayo de 2018 se registró un total de 598 percances viales, mientras que en el mismo lapso de este 2019 la cifra se redujo a 535 casos.

Respecto a los fallecimientos derivados de accidentes viales por cualquier causa, dijo que de enero a mayo de 2018 ocurrieron 11 muertes, mientras que en el mismo periodo de este año ocurrieron sólo 9 casos.

"Esto qué quiere decir, que todos los operativos que estamos llevando a cabo en la Dirección de Tránsito y Vialidad, el Carrusel, el Alcoholemia, la cuestión del Radar, los operativos en los cruceros más peligrosos en las mañanas, en las horas pico, la presencia que tenemos en las escuelas está dando resultados ¿por qué? porque los números que nos arrojan las estadísticas, van a la baja", sentenció Bernal Espinoza.

El funcionario además pidió a la ciudadanía su colaboración para seguir los reglamentos en todo momento, pues con una "prevención adecuada" se pueden reducir aún más las cifras de percances, especialmente los que tienen que ver con la falta de precaución.

"Respetar señales, los límites, no usar el celular, todo eso nos ayuda mucho", dijo Bernal.

Niega aumento

Afirman jefe de Tránsito en Torreón que accidentes han bajado en comparación con el año 2018.

*De enero a mayo de 2018 ocurrieron 598 casos, mientras que la cifra en el mismo lapso de este año fue de 535 casos.

*En cuanto a las muertes derivadas de accidentes viales, de enero a mayo de 2018 hubo 11 casos, mientras que en el mismo lapso de 2019 ocurrieron 9 decesos.

*Se mantienen activos los operativos Carrusel, Radar, Alcoholímetro y vigilancia especial en puntos conflictivos.