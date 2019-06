Yo voy de salida: alcadesa de Lerdo sobre Metrobús

María Luisa González Achem, alcaldesa de Lerdo, dijo que no sabe qué determinen las autoridades sobre el proyecto del Metrobús en La Laguna de Durango ya que “es un asunto del Estado, es lo único que le puedo yo contestar, soy respetuosa y soy equipo con el gobernador (José Rosas Aispuro Torres)”.

La presidenta municipal comentó que probablemente el próximo lunes viene el gobernador a la región por lo que aprovechará para ver “qué indicaciones da”.

Acerca de la consulta ciudadana que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para definir la construcción del Sistema Metropolitano de Transporte, González Achem expresó que: “no sé qué determinen, la verdad, no sé qué determinen pero a ver, ya no me va a tocar a mí, yo voy de salida, ya lo que hagan ya será la otra administración, ahorita por lo pronto pues voy a platicar con el gobernador”.