Siguen sacando sus trapos sucios

La pelea entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno parece no tener fin. Él dice que la cubana lo traicionó, ella asegura que la están usando como cortina de humo para que la gente haga a un lado las preferencias del llamado "Muñe".

Bigorra subió en su cuenta de Facebook, la cual ya eliminó, un video en el que se defiende de las acusaciones de Daniel y de las insinuaciones de traición de otros famosos, como Ingrid Coronado, Poncho de Anda y Ana María Elena Alvarado.

"Estoy siendo calumniada y difamada", dijo Raquel y agregó, "yo consideraba a Daniel más que mi amigo, mi compadre. Cuando veo todo este show, pero no solo ese día viernes, porque el sábado fue mi cumpleaños, el domingo fue el Día del Padre... El lunes salí a trabajar con un carrusel de emociones y con un gran dolor", dijo Bigorra.

Raquel externó que cree que el odio de Daniel "no puede venir del corazón. Cuando tú dudas de la otra persona, sé que no es sencillo, pero se pueden hablar las cosas. Pero esto de agarrar un medio para sentarte y difamar a una persona, que no es cualquier persona, es algo que no puedo entender".

Raquel dice que no vendió nada de información de Bisogno y que a las pruebas se remite.

"Yo no vendí nada, eso es muy fácil de comprobar. Mi dignidad, mis principios y valores no permiten vender algo así porque no lastimaría a alguien que quiero".

En sus cuentas de Twitter e Instagram, Daniel Bisogno advierte que esto apenas comienza, que no se trata de una pelea, sino de sacar a la luz lo que la Bigorra supuestamente ha ocasionado, como rompimientos de familias, despidos y casos en los que ha vendido a sus amigos.

"Eso sí es ser una basura. La lista aumenta", reiteró Bisogno.

"URGENTE! Vean esto, pruebas, lista? Se acabó el negocio! Todo lo que dicen aquí es verdad absoluta!! Por favor véanlo porque esto apenas empieza!

"Esto apenas comienza, cuando se va dañando gente, rompiendo familias? Ocasionando despidos, vendiendo a tus amigos, eso si es ser una basura! La lista aumenta! Vean esto!!!", dijo en Instagram Daniel, junto a un video en el que Ana María Alvarado dice que ella (Raquel) influyó en que la despidieran de un trabajo.

Bisogno agregó en Twitter: "Esto no es una pelea! Es advertirle a los mexicanos entre los que me encuentro que existen personas sin el más mínimo escrúpulo, pero no solo fue a mí, la lista crece cada segundo, los que no habían hablado hoy ya están dispuestos a hacerlo".

No es la primera vez que famosos se dan con todo y se valen de medios de comunicación o redes sociales para atacarse.

CARLOS VS. ALFREDO

Carlos Trejo y Alfredo Adame se han visto envueltos en varias discusiones desde hace tiempo. Alfredo dice que Carlos comenzó el pleito, pues un día lo insultó y quería golpearlo luego de que se encontraran en un programa de TV.

¿En que quedó? Carlos y Alfredo firmaron un compromiso para enfrentarse en una pelea a inicios de agosto.

NINEL VS. NIURKA

Ninel Conde y Niurka Marcos se odian. La cubana la ha atacado un sinfín de ocasiones durante entrevistas. La ha llamado "silicón asesino" y además dice que no es talentosa. Ninel, por su parte, no se ha enfrascado en el tema y pocas veces le ha contestado, pero de manera sutil y sin insultos.

¿En qué quedo? Hace unas semanas, Niurka subió en sus redes una foto en la que aparece dándole un beso a un cartón con la cara de Ninel.

SARAH VS. KIM

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall se envolvieron en un gran conflicto que terminó en que no se hiciera la tercera película de Sex and the City. El conflicto se generó porque Kim ya no quería hacer el papel de "Samantha" y eso molestó a Sarah. Se insultaron en varias ocasiones.

¿En que quedó? Ambas actrices todavía no han limado asperezas.

MARIAH VS. EMINEM

Hace años Mariah Carey y Eminem comenzaron una guerra a través de canciones. El rapero dijo en su canción Bagpipes from Baghdad que se había acostado con ella. Mariah obvio se enojó y le contestó con la rola Obsessed.

¿En qué quedó? A la fecha ambos no se pueden ver ni en pintura.

MALÚ VS. AMAIA MONTERO

En una entrevista, Malú dijo refiriéndose a Amaia que por qué la sociedad exigía que una cantante debería estar delgada. Amaia tomó a mal el comentario y le dijo en Twitter: "A la victoriasecret de Malú: ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú". Y añadió: "Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto".

¿En qué quedó? Siguen sin dirigirse la palabra. Malú dice que jamás quiso ofender a Amaia.