Contrataciones en la dirección de Pensiones desatan polémica

Como "irregular e inusual" fue catalogada la reciente contratación de personal a la dirección de Pensiones de Torreón, así lo informó durante el miércoles el secretario general del Sindicato Mayoritario del Ayuntamiento, Luis Enrique García Serna.

El representante de los trabajadores sindicalizados informó que durante el mismo miércoles tuvieron una reunión con autoridades municipales, expusieron su "preocupación" ante la contratación de cinco trabajadores, cuyo proceso de ingreso se realizó fuera de la norma y los procesos que marca el Consejo Directivo de la dirección de Pensiones.

"Es que hace dos meses se hicieron unas contrataciones de personal a la dirección de Pensiones, en un momento no se tomó en cuenta al consejo, es el que determina si hay una contratación o no, aquí el detalle es que las compañeras que estaban en el puesto ya se van a pensionar, pero hace dos meses ya está contratado un nuevo personal y se duplican ahí los sueldos... pensamos que a lo mejor la directora, en un momento dado se tomó ciertas atribuciones donde no le correspondían".

García Serna detalló que tienen programada una nueva reunión el próximo viernes con integrantes del consejo de Pensiones, la directora Ángela Campos, así como de la Secretaría del Ayuntamiento, buscarán que las personas contratadas recientemente sean separadas de sus cargos hasta que el personal actual termine de laborar, de lo contrario tomarán "otro tipo de medidas" de las cuales no ahondó en detalles.

Respecto a dichas acusaciones, la titular de Pensiones, Ángela Campos, confirmó que las contrataciones que realizó hace dos meses en la oficina a su cargo no se llevaron a cabo a través del Consejo Directivo, pero señaló que se trató de una maniobra que obedece a necesidades operativas y que está dispuesta a "aclarar" lo sucedido en la reunión del próximo viernes.

"Es debido a que el personal que hay en Pensiones ya se va a jubilar, ellas ya tienen 30 años de servicio, yo ingreso a Pensiones y me encuentro con esa novedad de que ellas cumplen el tiempo y están para retirarse, son cuatro las que van de salida y precisamente, previendo la necesidad de que ellas se van se contrató a nuevo personal".

Campos negó que se trate de cinco nuevas personas las que se hayan contratado, aseguró que se trata solamente de dos elementos, justificó que "se hizo un estudio de un despacho externo, precisamente para ver la necesidad porque el director anterior solicitaba personal nuevo, entonces ese estudio se hizo con el fin de ver cuánta gente se requería, y ellos nos están solicitando (despacho) que se contrate a una recepcionista que es muy importante".

La funcionaria dijo que incluso ofreció una disculpa por las fallas en el proceso de contratación.

"Me disculpé, creo que fue en un momento que yo necesitaba que ingresaran, y bueno, el consejo me aprueba, claro que con la reprimenda de que no lo vuelva a hacer que la próxima vez que se tomen este tipo de decisiones tengo que someterlo a ellos".

