No está cancelado el Metrobús: RFH

El representante del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, indicó que la obra del Metrobús no está cancelada, y aseguró que el Gobierno reorientó los recursos para que no haya subejercicio.

Dijo que la obra, del lado de Coahuila, llevaba atrasos importantes, pues debía haber concluido el año pasado. Sin embargo, no descarta que la obra se retome, pues indicó la movilidad en La Laguna es esencial.

En entrevista, el delegado Reyes Flores aceptó que la región Laguna necesita movilidad e indicó que el tema se encuentra en análisis.

"La realidad es que en el caso de Durango no había empezado el proyecto. Uno de los grandes reclamos había sido que a tres años no se había avanzado, no se habían inyectado recursos. En el caso de Coahuila, ya llevaba más del 70 por ciento del avance", dijo.

Lamentó que en el estado de Durango se etiquetaban recursos y al no empezar el proyecto se caía en subejercicio, por lo que se decidió reorientar para que el recurso se implementara en otros rubros.

El delegado agregó que a seis meses de este 2019 no se habían utilizado los recursos que se tenían para el Metrobús.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ayer que se realice una consulta ciudadana para definir la construcción del Metrobús en La Laguna.

Esto luego de que en el mitin del domingo en Gómez Palacio, Durango decidió en una votación a mano alzada que se cancele la construcción del Metrobús.

Ahora, corrigió y pidió a las autoridades estatales a que se organice una consulta ciudadana.

"En ese caso se podría hacer la consulta formal, pero no con el INE, con todo respeto, si no, va a costar más que el Metrobús. Que la gente se organice y que voten un domingo: sí o no", sostuvo.