Dejará Sapal deuda millonaria

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal), dejará a la administración municipal entrante un adeudo histórico de 65 millones de pesos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por concepto de derechos de extracción de agua, escenario que ha dificultado al Municipio poder acceder a programas federales de obra.

Gustavo Samaniego Holguín, director del Sapal, dijo que la semana que entra viajará a la Ciudad de México para realizar algunos trámites, por lo que aprovechará para buscar un acercamiento con la dependencia federal a fin de dejar encaminada una negociación para el pago de la deuda.

El titular de la paramunicipal comentó que hace tiempo, el organismo encargado de administrar y preservar las aguas nacionales les propuso un convenio para cubrir el adeudo que se arrastra desde hace diez años hasta a la fecha.

La idea era que el Sapal depositara el 20 por ciento de los 65 millones de pesos, sin embargo, este esquema de pago se quedó en "stand by".

"Yo me acerqué con el director, con Óscar Gutiérrez Santana (director de Cuenca de Cuencas Centrales del Norte) en ese entonces y me hicieron una propuesta, pero como está el Sistema (Sapal) no se puede llevar a cabo, era cubrir el 20 por ciento de la deuda.

Ahorita se quedó en 'stand by', probablemente vamos a tener un acercamiento ahí otra vez con Óscar Gutiérrez y dejarles encaminado lo más que se pueda. La semana que entra yo voy a México a dejar un proyecto que me manda la presidenta (María Luisa González Achem) y haré un acercamiento ahí con ellos", expresó.

Gustavo Samaniego Holguín, explicó que como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo no tiene los recursos económicos suficientes para poder pagarle el 20 por ciento del total de la deuda a la Conagua, es necesario solicitar un apoyo a la presidencia municipal y al Gobierno Federal para poder acordar el convenio de pago.

El atraso que tiene el Sapal con la Comisión Nacional del Agua afecta al Municipio en el sentido de que no se puede acceder a diversos programas federales donde tiene injerencia el organismo encargado de administrar y preservar las aguas nacionales, esto debido a que uno de los requisitos es estar al corriente en los pagos.

De acuerdo al artículo 223 de la Ley Federal de Derechos en materia de aguas nacionales, por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se pagará el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua y la cuenca o acuífero en que se efectúe su extracción.

A unos meses de que concluya la administración municipal 2016-2019, el director Sapal dice que además de la Conagua, la paramunicipal enfrenta adeudos de enero a la fecha con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Ahorita estoy facturando dos millones 600 mil pesos y debo alrededor de nueve millones de pesos. Nosotros acabamos con el adeudo histórico porque hicimos 'el peso por peso', eran como 26 millones de pesos, ahorita las tarifas están carísimas", señaló.

Samaniego Holguín reconoció que hay muchos adeudos en el Sapal y que "el sistema está desgastado porque viene de diez años para acá desgastado, pero se hace lo que se puede, aquí hay que cumplir con sindicato, con pagos a la CFE, con pago de impuestos, con pago de Infonavit, gasolinas y la recaudación no es buena", mencionó.

Según el director del organismo operador de agua, actualmente solo el 27 por ciento de los usuarios del Sapal paga de forma puntual su recibo por concepto de consumo de agua potable.

Hasta hace poco y antes de que se aplicara un programa de descuentos a los morosos, la cartera vencida ascendía a cerca de los 97 millones de pesos siendo alrededor de 25 mil usuarios con rezago.

"A dos meses de que nosotros vamos de salida, yo estoy ahorita en la entrega-recepción, ahorita voy a entregar todo lo que se ha venido haciendo", finalizó.