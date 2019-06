Felicita Donald Trump a AMLO por T-MEC

A través de su cuenta de tuiter el mandatario estadounidense se congratuló de López Obrador, "México votó para ratificar el USMC hoy y por un gran margen. Es tiempo de que el Congreso haga lo mismo aquí!", publicó.

La renegociación del TLCAN se inició en agosto de 2017 a instancias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo calificaba del peor acuerdo comercial en la historia de su país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del Senado de ratificar “por notable mayoría” el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y reiteró la apuesta de este país por el libre comercio.

