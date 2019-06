Denuncian contrataciones 'irregulares' en dirección de Pensiones de Torreón

Como "irregular e inusual" fue catalogada la reciente contratación de personal a la dirección de Pensiones de Torreón, así lo informó hoy miércoles el secretario general del Sindicato Mayoritario del Ayuntamiento, Luis Enrique García Serna.

El representante de los trabajadores sindicalizados informó que este mismo miércoles tuvieron una reunión con autoridades municipales, expusieron su "preocupación" ante la contratación de cinco trabajadores, cuyo proceso de ingreso se realizó fuera de la norma y los procesos que marca el Consejo Directivo de la dirección de Pensiones.

"Es que hace dos meses se hicieron unas contrataciones de personal a la dirección de Pensiones, en un momento no se tomó en cuenta al consejo, es el que determina si hay una contratación o no, aquí el detalle es que las compañeras que estaban en el puesto ya se van a pensionar, pero hace dos meses ya está contratado un nuevo personal y se duplican ahí los sueldos... pensamos que a lo mejor la directora, en un momento dado se tomó ciertas atribuciones donde no le correspondían".

García Serna detalló que tienen programada una nueva reunión el próximo viernes con integrantes del consejo de Pensiones, la directora Ángela Campos, así como de la Secretaría del Ayuntamiento, buscarán que las personas contratadas recientemente sean separadas de sus cargos hasta que el personal actual termine de laborar, de lo contrario tomarán "otro tipo de medidas".