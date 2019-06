Legal, proceso para sindicalizar a funcionarios de Lerdo

Bruno de la Cruz Hinojosa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Distintas Dependencias y Entidades Administrativas del municipio de Lerdo señaló esta mañana que el proceso para sindicalizar a 25 empleados de confianza del Ayuntamiento es legal. Según dijo, su trabajo es “estar agremiando gente” de manera que el contrato colectivo fue llevado ante Pedro Haces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). “Todo pasa por manos de la ley, no se puede hacer algo fuera de lo legal”, expresó.

Entre los nuevos sindicalizados, se encuentran directores y jefes de departamento, incluyendo a familiares de la alcaldesa, María Luisa González Achem.

De la Cruz Hinojosa explicó que todas estas personas tienen 18 días naturales para presentar su renuncia al Ayuntamiento y posteriormente, solicitar una licencia al Sindicato para volverse a incorporar a la administración municipal. "Ellos tienen hasta este domingo para que me presenten su renuncia y ya les doy yo un permiso sin goce de sueldo y ya si la presidenta o el presidente que esté en turno los quiere contratar dos días, tres días, están en todo su derecho pero yo no les voy a pagar, ya cuando ellos terminen su función si es el 30 de agosto se regresan aquí conmigo a sus áreas, así lo marca el contrato colectivo, es una licencia", explicó.

Al cuestionarlo de porqué se sindicalizó a estas personas a unos meses de que concluya la actual administración municipal, el secretario general contestó que “el contrato es muy claro” por lo que la revisión del mismo es a partir del primero de mayo del año en curso.

Oportunamente, el síndico municipal de Lerdo, José Dimas López Martínez acusó que con este movimiento se daría un quebranto en las finanzas de Lerdo y dijo que las nuevas plazas sindicalizadas representarán un incremento de entre 8 y 9 millones anuales a la nómina que anteriormente fluctuaba entre los 12 y 14 millones mensuales con mil 400 trabajadores del Ayuntamiento.

Aseguró que un empleado de confianza no puede sindicalizarse. "Y si están sindicalizados no pueden ser entonces directores, en ninguna ley se establece ese tipo de situación. Algunas de estas personas tenían que salir al día último de agosto, entonces ya no van a salir y van a ser otra carga para el Ayuntamiento ", expresó.

Sobre esto último, De la Cruz Hinojosa invitó al síndico a irse a los Tribunales “y nos sentáramos en las salas de juicio para ver quién tiene la razón, es puro dimes y diretes”.