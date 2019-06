Estoy siendo calumniada y difamada: Raquel Bigorra

La pelea entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno parece no tener fin. Él dice que la cubana lo traicionó, ella dice que la están usando como cortina de humo para que la gente haga a un lado las preferencias del llamado “Muñe”.

Bigorra subió en su cuenta de Facebook un video en el que se defiende de las acusaciones de Daniel y de las insinuaciones de traición de otros famosos como Ingrid Coronado, Poncho de Anda y Ana María Elena Alvarado.

“Estoy siendo calumniada y difamada” dijo Raquel y agregó, “Yo consideraba a Daniel más que mi amigo, mi compadre. Cuando veo todo este show, pero no solo ese día viernes porque el sábado fue mi cumpleaños, el domingo fue el día del padre. El lunes salí a trabajar con un carrusel de emociones y con un gran dolor”, dijo Bigorra.

Raquel externó que cree que el odio de Daniel, “no puede venir del corazón. Cuando tu dudas de la otra persona, sé que no es sencillo, pero se pueden hablar las cosas. Pero esto de agarrar un medio para sentarte y difamar a una persona que no es cualquier persona, es algo que no puedo entender”.

Raquel dice que no vendió nada de información de Bisogno y que a las pruebas se remite.

“Yo no vendí nada, eso es muy fácil de comprobar. Mi dignidad, mis principios y valores no permiten vender algo así porque no lastimaría a alguien que quiero”.