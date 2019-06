'Nos han mentido sobre Metrobús', dicen transportistas

A pesar de que no precisó detalles sobre la compra de nuevas unidades de transporte público o la modernización que tendrá el gremio, José Ángel Cuéllar, vocero de transportistas en la Laguna de Coahuila, afirmó que la Secretaría de Infraestructura en el estado no les ha brindado la información necesaria respecto al Metrobús en la región, el cual estará listo en un plazo no mayor a tres meses y lleva alrededor de un 90 por ciento de avance según las propias autoridades.

"Yo entiendo que la gente no quiera el Metrobús en Durango, aquí en Coahuila estuvo mal planeado desde un inicio, nosotros hemos solicitado muchas veces que se nos brinde la información necesaria para ese proyecto y pues no, al señor Berlanga hasta ahorita le vemos algo de interés y es mucho decir... nos habían citado la semana antepasada para una junta y nos cancelaron, nos citaron otra vez la semana pasada y nada, ahora quieren vernos el viernes y ojalá que no nos cancelen, no vemos que se pongan de acuerdo en muchas cosas, ellos mismos están confundidos". Y es que los transportistas en la región anunciaron que se planea renovar unos 100 autobuses del servicio público, pero no han dado a conocer todavía detalles sobre modelos, marcas o plazos oficiales en los que se llevaría a cabo el proceso de modernización, el cual afirmaron es "totalmente independiente del Metrobús". Cuéllar se refirió precisamente a las declaraciones de Gerardo Berlanga, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), quien ayer lunes señaló que el modelo de negocios del Metrobús en la región estaba listo y que su desarrollo estaba garantizado, por lo que únicamente quedaba finalizar el proyecto y "ponerlo en marcha". "Ese señor está mintiendo un poco o un mucho diría yo, por ejemplo, se pusieron a decir que querían unidades listas para dar servicio universal a las personas, equipadas con todo lo necesario, pues si ni siquiera están listas las rutas con el pavimento, los parabuses tienen que estar equipados también, ya luego salió a corregir que sí lo van a hacer... nosotros estamos poniendo de nuestra parte y seguramente va a iniciarse, pero nos han mentido con el Metrobús en muchas cosas y ellos lo saben", reclamó. METROBÚS SIGUE ADELANTE Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), Gerardo Berlanga Gotés, afirmó durante esta misma semana que no se cuenta con situaciones que representen una amenaza al proyecto Metrobús. El funcionario dijo que, incluso sin la participación de las autoridades en Durango, el proyecto seguirá adelante en los tiempos que se han establecido. "Los recursos están todos ya en un fideicomiso, no le estamos solicitando un peso a la federación, nosotros ya lo que nos corresponde es terminar la obra en tres meses y seguir con el modelo de negocios... estamos abiertos a varias formas de trabajar, el negocio es de ellos, ellos son los expertos y nadie los está haciendo a un lado", dijo. ‘Relegados’ Reclaman transportistas por “falta de información” en el proyecto del Metrobús. *Afirman que se les ha dejado fuera de aspectos importantes en el tema operativo, esto desde el inicio del proyecto metropolitano. *Obras Públicas en Torreón y la Secretaría de Infraestructura se reunirán con los transportistas esta misma semana, según se ha informado. *El Metrobús podría estar listo en un lapso no mayor a los 3 meses, según detalló Gerardo Berlanga Gotés.