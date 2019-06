Camioneta familiar se impacta contra patrulla en Gómez Palacio

Una camioneta particular chocó por alcance contra una patrulla de la Policía Estatal de Durango frente a un centro comercial ubicado en la ciudad de Gómez Palacio.

El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema estatal de emergencias 911, cerca de las 14:20 horas de este martes.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Miguel Alemán, en los carriles de circulación hacia el municipio de Lerdo, justo en la desviación para tomar la calzada Agustín Castro.

La unidad señalada como responsable es una camioneta Toyota Sienna de color blanco con placas del estado Coahuila, misma que era tripulada por Sedrick Enrique de 34 años de edad.

El vehículo familiar se impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford F-150 de color azul, la cual portaba el número de identificación 255 de la Policía Estatal de Durango.

Según los primeros peritajes, una falla mecánica provocó que el vehículo particular se apagara, por lo que los frenos no respondieron y el conductor ya no logró detener su marcha.

Por su parte, el oficial que tripulaba la patrulla, argumentó se encontraba en parada momentánea esperando la luz verde en el semáforo para poder avanzar cuando sintió el golpe en la parte trasera.

No se reportaron personas lesionadas en el accidente vial, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.