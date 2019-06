'Asegurado', proyecto de Metrobús en Coahuila

Gerardo Berlanga, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) del estado de Coahuila, afirmó que el modelo del Metrobús en el estado de Coahuila se encuentra "asegurado", además de que se tienen todas las condiciones para poderse poner en marcha en un lapso de tres meses.

El funcionario destacó que "no se le está pidiendo ni un peso a la federación", por lo que llamó a la tranquilidad a los concesionarios y ciudadanos de la región, en referencia a la cancelación a mano alzada que realizó el domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto durante su visita a Gómez Palacio.

"El gobernador siempre le ha apostado a la prudencia, a la tolerancia y así es como ha logrado sacar obras muy importantes, a los ciudadanos les decimos que apoyen estos sistemas porque es por su bien, buscamos la inclusión, la accesibilidad universal para que todos los ciudadanos, no importando su estatus, el grado de vulnerabilidad, que todos puedan tener un servicio de transporte adecuado".

Berlanga Gotés insistió en que la renovación del sistema de transporte público, será una de las herramientas necesarias si es que se quiere llevar a Torreón a ser una "ciudad de primer mundo".

"Es como las venas de un cuerpo que debe de circular toda la población, el 60 por ciento usa el transporte y no podemos dejar fuera a un grupo vulnerable que no tenga forma de subirse, entonces una persona que use silla de ruedas prácticamente está condenada a estar en la cuadra viviendo toda su vida".

Durante la misma mañana del lunes Berlanga se reunió con el titular de Obras Públicas de Torreón, Tomás Galván, analizaron la situación de mejoras en la pavimentación a través del programa "Vamos a Michas".

Señalaron ambos funcionarios que se tiene el objetivo de alcanzar una inversión conjunta de 200 millones de pesos, dando prioridad a las rutas de alimentación al sistema Metrobús.

La próxima semana se convocará a una reunión conjunta entre los representantes del estado, municipio y los concesionarios, para proponer las vialidades a reparar.

