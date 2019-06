Situación del ISSSTE en Torreón divide opiniones

Hay opiniones divididas en torno a las condiciones en las que opera el Hospital del ISSSTE, de Torreón, pues mientras algunos derechohabientes afirman que la situación es precaria, pues falta medicamento e insumos, otros afirman que sí hay escasez, pero la situación no es alarmante.

"Desde hace un mes traigo esguince en el pie y todo este tiempo me han traído de vuelta y vuelta, de la clínica en el Fovissste a acá (hospital Francisco Galindo Chávez), porque me tienen que poner una férula para que no mueva el pie, no hay medicamento y yo lo he estado comprando y hoy fui a las 6 de la mañana a la otra clínica y luego me mandaron otra vez para acá, me tuvieron muchas horas esperando y cuando salió la doctora me dijo; 'no te voy a poner nada, regresen allá para que te den una orden' y ahorita me dieron una receta con unas inyecciones y pues que no hay, que las compre. Ni medicamento ni nada", dijo una de las pacientes, quien agregó que es trabajadora del Estado.

Añadió que son algunos 250 pesos, los que le descuentan de su salario por un servicio que no tiene.

"Gracias a Dios que no es algo grave y no viene uno tan seguido, ya me gaste como unos 600 pesos y son puros calmantes".

Otra de la personas quien acude a cita cada 3 meses al área de consulta, externó que a ella no le ha fallado la entrega de los medicamentos, pero dijo desconocer cómo está la situación en el área de hospitalización.

En tanto que un señor consideró que se exagera la situación en torno a las carencias que se tienen en el hospital, pues dijo que sí hay escasez de ciertas cosas, como en todos los hospitales, incluso hasta en los privados, pero no tan crítico como se dice. En relación a la atención por parte de los doctores mencionó que sí hay algunos que su trabajo es deficiente.

Se entrevistó también a personal del área de quirófanos y aseguraron que la situación no es tan crítica, que si hay déficit en algunos materiales, pero no al grado a que por esa circunstancia se cancelen las cirugías.