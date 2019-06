VUELA AL REBAÑO

Las Chivas Rayadas de Guadalajara dieron ayer el "bombazo" del mercado rumbo al Apertura 2019, luego de confirmar la contratación del delantero lagunero Oribe Peralta, quien llega procedente del acérrimo rival, las Águilas del América.

Peralta Morones, de 35 años de edad, retorna al conjunto rojiblanco donde formó parte de los refuerzos para la Copa Libertadores de 2005, disputando cuatro duelos con la playera del Rebaño, sin hacerse presente en el marcador.

El delantero suma en su carrera de 13 años como futbolista profesional 508 partidos, así como 165 goles anotados a lo largo de ese tiempo.

El rumor sobre la posible llegada de Oribe con Chivas comenzó a hacer eco desde temprana hora cuando José Luis Higuera, CEO del conjunto tapatío, publicó el mensaje "día hermoso" en su cuenta personal de Twitter, provocando reacciones de sus seguidores y aficionados del futbol mexicano.

La noticia fue confirmada ayer por la tarde luego que el conjunto azulcrema que dirige Miguel Herrera enviara un comunicado despidiéndose de Oribe.

"Luego de más de cinco años portando la camiseta azulcrema, el Club América anuncia la salida de nuestro jugador Oribe Peralta Morones", se lee en el comunicado.

Las Águilas también mencionaron que "durante este tiempo, Oribe fue parte del equipo que obtuvo los títulos de Liga MX del Apertura 2014 y 2018, así como de Copa MX en el Clausura 2019. En el plano internacional, obtuvo con las Águilas los títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf en las ediciones 2015 y 2016".

Además, los azulcremas confirmaron que el cambio se debe "a petición del jugador por temas contractuales que le hizo el equipo Guadalajara para la continuación de su carrera como jugador profesional".

Tras este mensaje, la directiva del Rebaño Sagrado oficializó la llegada del jugador, que peleará la titularidad con Alan Pulido, Alexis Vega y Ronaldo Cisneros en la delantera tapatía.

"El Club Deportivo Guadalajara se complace en anunciar que Oribe Peralta es su nuevo jugador, por lo que el atacante dos veces mundialista y campeón olímpico en Londres 2012 defenderá la camiseta del equipo más querido, mexicano y popular de la Liga MX a partir del Apertura 2019", reveló en un comunicado.

Chivas destacó que "la experiencia ganadora a nivel nacional e internacional que precede a Oribe sin duda representa una gran suma para el esfuerzo del Guadalajara en su camino de vuelta al protagonismo".

El nacido en La Partida, ejido perteneciente al municipio de Torreón, vestirá de esta manera su sexta playera en el futbol mexicano.

Peralta debutó en el lejano Clausura 2003 con Monarcas Morelia en la Primera División de nuestro país.

Tras ese torneo, Oribe se enroló en las filas de los Esmeraldas de León en la Segunda División de México, hoy Ascenso MX.

Para el Apertura 2004, el lagunero llegó a Rayados de Monterrey, donde no pudo afianzarse en el puesto titular ante las pocas oportunidades, pero sí le valió para ser tomado en cuenta por Chivas, para reforzarse de cara a la Copa Libertadores 2005.

El sueño de Oribe se cumplió cuando fue contratado por los Guerreros de Santos Laguna rumbo al Apertura 2006, escuadra donde tuvo que vivir de cerca el tema del descenso en 2007 y donde consiguió su primer título de liga en el Clausura 2008.

Ante la poca actividad con los albiverdes, Peralta fue cedido a los desaparecidos Jaguares de Chiapas, recobrando el ritmo y siendo pieza clave en la escuadra chiapaneca, donde forjó gran parte de su instinto goleador, lo que valió para su regreso con los laguneros.

Ya con Santos, el atacante fue fundamental en la consecución del Clausura 2012, donde logró marcar seis goles en la liguilla, dos de ellos ante Tigres en la vuelta de semifinales, así como dos más en la serie final ante Rayados.

En el Apertura 2014, las Águilas anunciaron la incorporación de Oribe, equipo con el que ganó dos títulos más de Liga MX, el último de ellos como capitán.

Tras darse a conocer su llegada a las Chivas, el atacante se despidió de la afición azulcrema en una emotiva carta que publicó en redes sociales.

Oribe habló acerca de su etapa como jugador azulcrema, agradeciendo a la directiva, cuerpo técnico y compañeros, pero sobre todo con la afición que tantas tardes coreó su nombre en los partidos de América.

"Hoy sonó ese silbatazo final para mí en Club América y terminó un prolífico ciclo de más de cinco años por los cuales estoy profundamente agradecido tanto con directiva, cuerpo técnico, compañeros y sobre todo afición. Gracias por ese tiempo compartido, por las victorias y el aprendizaje que esta etapa ha representado para mí", se lee en la carta.

Asimismo, Peralta asumió el reto que significará vestir los colores rojiblancos por los próximos dos años, de los que se siente "entusiasta" y "honrado" ante la oportunidad.

"A partir de ahora asumo un nuevo reto al unirme a Chivas. Me siento contento de poder regresar a uno de los equipos que me vio nacer como futbolista profesional. Me entusiasma poder agregar un nuevo capítulo a mi historia con esta institución y sumarme a la búsqueda de los objetivos trazados por el club con la entrega y compromiso que han caracterizado mi labor", confesó el nacido en el ejido La Partida.