Logran laguneros pase a competencia en Dubái

Un representativo de los dos equipos de Cerbotics de secundaria y preparatoria de la categoría FRC (FIRST Robotics Competition) y FTC (FIRST Tech Challenge) ganaron la eliminatoria FIRST Global Challenge México en la que lograron obtener su pase a una especie de olimpiada mundial que se celebrará en Dubai en el mes de octubre.

Max Alejandro Cuevas Elizalde, mentor de los alumnos, informó que fue este sábado cuando acudieron al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) al que fueron invitados, ya que en la categoría de FRC quedaron campeones con el Chairman's aquí en Torreón en marzo de este año así como en la categoría de FTC, en la que quedaron campeones nacionales en la Ciudad de México. "Prácticamente fuimos a participar con dos equipos, además de otros equipos provenientes de otros estados de la República, de San Luis Potosí, de Monterrey, Querétaro", dijo Cuevas Elizalde. En el FIRST Global Challenge competirán alrededor de 200 países, y es considerado como las olimpiadas de robótica. Esta actividad se trata de que los equipos interactúen con un robot, para lograr la solución de una problemática mundial en este caso el tema será la contaminación de los océanos. "El equipo de Cerbotics pasa a ser la selección mexicana que va a representar a nuestro país en este certamen", explica el mentor del equipo. Los estudiantes que integran este representativo estudian en los grados de tercero de secundaria hasta el último año de preparatoria. Representantes Integrantes de la Delegación Mexicana: *Alma Sophia Coté García. *Samir Chamán Serna. *Jorge Emilio Venegas Lozano. *Daniel Núñez Gómez. *Ricardo Salazar García. *Iván Aurelio Samaniego Becerril. *Miguel Ángel de León Adame. Mentores: *Leonardo Salazar Ceniceros. *Max Alejandro Cuevas Elizalde.