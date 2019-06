Zermeño califica cancelación de Metrobús como 'vergonzosa'

Como un episodio "vergonzoso" calificó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, la cancelación del Metrobús en La Laguna de Durango, acción que tomó el presidente López Obrador a mano alzada durante su visita el domingo a Gómez Palacio.

"Me parece que el día de ayer (domingo), pues una turba ahí de personas pagadas se dedicaron a gritarle al presidente que no querían el Metrobús, cuando ni siquiera lo han iniciado, cuando ni siquiera saben de qué se trata... Le dieron una impresión al presidente como si nadie quisiera el Metrobús, lo cual me parece una acción demagógica y concertada por intereses de quien no quiere que se haga una obra como esta".

Zermeño además señaló que proyectos de tal importancia para una región deben de tomarse de una manera "seria y técnica", ya que se pone en incertidumbre el desarrollo de La Laguna y de sus diferentes sectores.

"Estamos obligados a consultar seriamente a la sociedad y proponerle una modernización del transporte que se merece la Comarca Lagunera, eso de ayer me parece vergonzoso y me parece lamentable que haya intereses oscuros que no dan la cara, pero sí azuzan a otros".

Respecto a las peticiones que le entregó al propio presidente en el aeropuerto de Torreón, señaló que le solicitó una audiencia en la Ciudad de México para los próximos días, ya que busca comentarle sobre las altas tarifas de la energía eléctrica, sobre los derechos que cobra la Conagua, además de proyecto de abastecimiento de agua desde el Río Nazas.

"Él me dijo que sí, que vamos a concertar alguna cita en la Ciudad de México", señaló el alcalde Jorge Zermeño.

Alcalde critica

Afirma Jorge Zermeño que determinación sobre el Metrobús debe ser “seria”.

*Criticó que se haya tomado como referencia una consulta a “mano alzada”.

*Señaló que el proyecto del Metrobús es una obra metropolitana y debería quedarse de esa forma.

*Afirma que estará en contacto con autoridades de Durango para revisar la situación en los próximos meses.

*Pidió una audiencia al presidente en próximos días por otros temas.