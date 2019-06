Se 'trenzan' Vitela y Aispuro

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, acusó a Marina Vitela Rodríguez, alcaldesa electa de Gómez Palacio, de orquestar la cancelación del Metrobús, lo que ella rechazó, al tiempo que indicó que la ciudadanía es quien toma las decisiones.

Vitela manifestó la intención de municipalizar el transporte en esta ciudad e incluso dijo que el proyecto de modernización se podría "recuperar" pero en un proyecto integral.

Aispuro Torres consideró que la edil electa tiene "intereses" que no son los de la ciudadanía de La Laguna de Durango y lamentó la situación, pues aún cuando no habían arrancado los trabajos, significaba una inversión superior a los mil millones de pesos para Gómez Palacio y Lerdo, además de que en Torreón y Matamoros está por concluir la obra civil, por lo que se quitó a la ciudadanía la oportunidad de contar con un mejor sistema de transporte metropolitano.

En respuesta al gobernador, Vitela Rodríguez dijo que sus declaraciones eran irresponsables y "que no aseveren cosas que no puedan comprobar". Señaló que hay prioridades en la ciudadanía y aseguró que no se puede poner alfombra a una casa que tiene un hoyo en el techo y consideró que la salud o el agua son necesidades importantes.

La edil electa dijo que se debe buscar el recurso para reactivar el Hospital General de Gómez Palacio, pues indicó que los aparatos tienen garantías que se están venciendo, además de que existen aparatos que no se están utilizando, a pesar de que son de primer nivel, como el tomógrafo.

"Me parece que la apreciación del gobernador es incorrecta, yo estoy lista para platicar con él, yo nunca he escondido mis puntos de vista ni con él ni con ningún funcionario", comentó. En este sentido, dijo que no hay división de poderes en Durango, pues hay Magistrados del Poder Judicial que le aplauden y le echan porras, además acusó de que la instrucción del PAN ayer fue de declarar sobre el tema en contra suya.

Vitela llamó al gobernador a que convoque a la unidad y aseguró que en su persona podría tener una aliada. En términos del transporte, dijo que no está en contra de la modernización pero que se requiere un proyecto integral que tenga que ver con la pavimentación de calles, modernización de las unidades a través de créditos blandos, lo que consideró "puede hacer el estado o si no, meter una iniciativa para que Gómez Palacio se haga cargo de su propio transporte".

Al ser cuestionada sobre una posible municipalización del servicio, dijo que "por supuesto que tenemos la intención y la verdad es que, a nivel nacional, hemos platicado mucho con los diputados y están en la disposición de trabajar en la línea del presidente de la República".

Vitela dijo que, más allá de la consulta a mano alzada que se hizo el domingo, ya se había manejado por distintas vías el rechazo al proyecto y que no ha habido coordinación entre los estados, pues el proyecto de Coahuila es uno mientras que el de Durango es otro.

"Se puede recuperar pero en condiciones como lo he manifestado, en un proyecto integral en donde todos queden conformes", dijo.

Como se informó oportunamente en este medio, en su primera visita a Gómez Palacio como presidente, Andrés Manuel López Obrador canceló la posibilidad de que el Metrobús sea una realidad en esta ciudad y en Lerdo, después de que sometió este proyecto a votación a mano alzada, entre los asistentes al acto donde dio a conocer avances de los Programas Integrales del Bienestar.

Bajo el argumento de que "la democracia es consultar al pueblo y de que en su gobierno no habrá ninguna imposición", López Obrador optó por pedir la opinión de quienes ahí se encontraban, una práctica que se ha vuelto común para la toma de decisiones sobre distintos temas, y que reproduce durante sus giras al interior del país.

El mandatario pidió levantar la mano a quienes consideraban que no hace falta este proyecto en La Laguna de Durango y luego sentenció que "el Metrobús no va".