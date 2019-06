Anuncia residencia en

Desde que Shania Twain lanzó su primera residencia musical en Las Vegas hace siete años, la "ciudad del pecado" ha sido invadida por estrellas pop contemporáneas, de Lady Gaga a Drake y Christina Aguilera, que se han sumado a esta tendencia.

Hasta Cardi B tiene prevista una breve residencia este año en Las Vegas.

"¡Yo sé! ¿Qué hace esta gente siguiendo a mi rebaño?", dijo Twain sonriente al anunciar su regreso a Las Vegas para una nueva residencia que comienza el 6 de diciembre.

"Todo el mundo sabe que Vegas es increíble y que sólo está mejorando".

Twain, por supuesto, le sigue los pasos a otros partidarios leales de Las Vegas desde hace décadas, desde Rat Pack y Wayne Newton hasta Cher y Celine Dion.

El lunes, la reina del country pop anunció 23 funciones de su espectáculo Let's Go! en el Teatro Zappos del Planet Hollywood Resort & Casino cuyos boletos salen a la venta el viernes. Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer López, Aeromsith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefani y los Backstreet Boys son sólo algunos de los artistas que han bombardeado Las Vegas con residencias largas y breves desde que Twain terminó la suya de dos años en el 2014.

"No invitan a todo el mundo a hacer una residencia y ciertamente no una residencia de largo plazo.

Una cosa es ir y hacer seis shows o algo así, pero cuando estás en una residencia de largo plazo, es un compromiso verdaderamente grande", señaló.

Luego de Las Vegas, Twain salió a hacer giras tradicionales en 2015 y 2018, pero dijo que actuar cada noche en el mismo recinto tiene sus beneficios.

"Uno puede aprovechar realmente la tecnología de punta que por lo general es demasiado sensible como para llevar en una gira y de viaje.

Uno no puede montarla y desmontarla todos los días, así que es un sueño de producción, Las Vegas", expresó la cantante.

"Y también, es maravilloso para mi voz poder estar estable en un ambiente que puedo controlar.

Es algo que aprecio hoy en día con todos mis problemas vocales por la enfermedad de Lyme".

Twain entrenó con profesores y trabajó arduamente para recuperar su voz tras contraer Lyme.

Luego de 15 años, finalmente lanzó un álbum en 2017, Now.

Para mantener su voz intacta en el calor seco de Las Vegas, la cantante de 53 años dijo que se dará "una ducha de vapor todas las noches cuando comience a calentar antes del show".

Twain, una de las estrellas más rentables de todos los tiempos gracias a éxitos que incluyen You're Still the One, From This Moment On y That Don't Impress Me Much, tiene el título de directora creativa para la residencia.

Dijo que quiere que el público disfrute con ella cada noche.

"Será como un club nocturno gigantesco", adelantó.

"De hecho voy a poner una pista de baile en el escenario, así que habrá una participación divertida del público".

"Tengo tantos admiradores que en los 90 tenían 3, 4 o 5 años y ahora se están graduando de la universidad, tienenque celebrar eso", agregó.

"O quizás se están casando ahora y están trayendo a sus padres a ver mis shows, así que es un ambiente de fiesta maravilloso".