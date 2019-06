Cancelación detona molestias

Detona inconformidad cancelación de obra del Metrobús en La Laguna de Durango. Mientras que el gobernador José Rosas Aispuro Torres culpa a la presidenta electa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, y esta lo niega, en Coahuila las reacciones a la consulta a mano alzada que hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para suspender la inversión acarrearon críticas.

Y pidieron a López Obrador que reconsidere su determinación y que "alguien le bien informe".

El gobernador Miguel Riquelme Solís lamentó la determinación, pues destacó que el proyecto fue concebido para beneficiar a los habitantes de toda la región, no solamente a los del estado de Coahuila.

"Lo del domingo, fue una muy lamentable decisión para un proyecto de gran magnitud. No concibo el Metrobús en Coahuila y en la parte de Durango no, la realidad es que este era un proyecto metropolitano, espero y se entre en razón por el bien de La Laguna, espero que se reconsidere el proyecto, realmente vale la pena".

En tanto, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que fue un episodio "vergonzoso" la cancelación del Metrobús en La Laguna de Durango.

Desde su perspectiva, proyectos de tal importancia para una región deben tomarse de una manera "seria y técnica", ya que se pone en incertidumbre el desarrollo de La Laguna y de sus diferentes sectores.

Y también acusó: "una turba de personas pagadas se dedicaron a gritarle al presidente que no querían el Metrobús, cuando ni siquiera lo han iniciado, cuando ni siquiera saben de qué se trata… Me parece una acción demagógica y concertada por intereses de quien no quiere que se haga una obra como esta".

Empresarios de diferentes sectores pidieron al presidente López Obrador que reconsidere su decisión de cancelar la obra del sistema de transporte Metrobús para Gómez Palacio y Lerdo, Durango.

Señalan que el mandatario no dimensiona la magnitud de la inversión que le truncó a La Laguna y la oportunidad que desde hace años se buscaba de lograr la conectividad en materia de transporte público.

El director de Industrias Peñoles, Fernando Alanís Ortega, declaró que, pese a lo ocurrido con la cancelación en Gómez Palacio, "hay confianza en que se reconsidere al respecto".

Carlos Fernández Gómez, consejero de Fomec, lamentó esa decisión que le parece radical y se sumó a las voces que piden a AMLO revalorar su decisión.

Cabe señalar que las acusaciones del gobernador Rosas Aispuro contra la alcaldesa electa de Gómez Palacio por el partido Morena se dieron ayer en la mañana, y señaló que "ella tiene intereses y no son los de la ciudadanía".

Vitela consideró irresponsables las declaraciones del gobernador de Durango, en relación a que ella orquestó la cancelación del Metrobús.