Cortes de agua son permanentes: Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, aseguró que los cortes del servicio de conducción de agua potable "son permanentes".

"Si tú no pagas te tienen que cortar el agua, como te cortan la luz cuando no pagas. No se trata de que vamos a empezar a cortar, por supuesto que se busca dialogar y que la ciudadanía sea consciente y pague y se ponga al corriente", expresó.

La semana pasada y ante el poco éxito que tuvo el Programa de Estímulos Fiscales para celebrar convenios de pago en parcialidades con los morosos, el Simas anunció que a partir del primero de julio de este 2019, la paramunicipal suspendería el servicio de conducción de agua potable y drenaje a personas físicas con adeudos históricos.

Dionisio Carrasco Soto, gerente comercial, informó que el Programa de Estímulos Fiscales arrancó con una cartera vencida de 800 millones de pesos correspondientes a 85 mil cuentas entre congeladas y activas.

Y aunque se ofrecieron descuentos del 50 al 80 por ciento a 431 colonias que conforman el municipio de Torreón, desde populares hasta residenciales, únicamente se han acercado 34 mil 984 personas a regularizar su situación, de las cuales, poco más de 8 mil hicieron un primer pago y ya no regresaron. La captación total asciende a los 33 millones 077 mil 322.06 pesos que se distribuyen de la siguiente manera:

De agosto a diciembre del año pasado, 25 mil 288 personas realizaron el convenio de manera que se recaudaron 24 millones 102 mil 468.97 pesos mientras que en el periodo del 15 de enero al 31 de mayo de este 2019, sólo 9 mil 696 personas formalizaron el convenio de pago, logrando captar 8 millones 974 mil 863.09 pesos.

"La ciudadanía ha respondido en la medida de sus posibilidades, sabemos que el mayor rezago está en las colonias con menor recurso. Muchos han hecho el esfuerzo, estamos hablando de casi 35 mil usuarios que se han acercado", dijo el gerente comercial del Simas.

Carrasco Soto mencionó que los mayores rezagos se encuentran en colonias del poniente como La Durangueña y San Joaquín además de sectores como Las Dalias y Las Luisas.

Ante este panorama y debido a que los estímulos fiscales vencen el 30 de junio del año en curso, el viernes pasado, el Cabildo del Ayuntamiento de Torreón aprobó la ampliación del mismo hasta el 31 de diciembre de 2019. El dictamen fue turnado al Congreso del Estado para su aprobación.

"Lo que se aprobó fue una extensión, de esa forma puede que la gente sea solidaria con Torreón, es un servicio que la gente lo está utilizando y muchas veces hay colonias que se quejan de escasez.

Estuve en un fraccionamiento por los rumbos de Santa Fe y estuvimos en otro fraccionamiento de una empresa que ya quebró, más de la mitad de los que allí viven no tienen medidor, muchos de ellos ponen bombas para chupar el agua y más de la mitad no pagan el agua y la gente se queja de que no tiene", expresó el alcalde.

El presidente municipal indicó que debe existir corresponsabilidad debido a que las personas que realizan dichas prácticas están perjudicando al resto de la ciudadanía.

"Y eso en muchos fraccionamientos, donde hay muchas casas abandonadas, vandalizadas, donde tenemos que estar yendo permanentemente a arreglar drenajes, a arreglar las bombas, en fin, pues esto es de ustedes, es de la ciudadanía, no es del actual gobierno, es una empresa que tenemos que cuidar todos", finalizó.

Descuentos

Programa de Estímulos Fiscales del Simas Torreón.

*Concluye el próximo 30 de junio del año en curso, sin embargo, el Cabildo del Ayuntamiento aprobó la ampliación de los descuentos y turnó el dictamen al Congreso del Estado para su aprobación.

*El programa consta del 50 al 80 por ciento de descuento para personas físicas con adeudo mayor a seis meses, siempre y cuando cubran el 30 por ciento del pago de la deuda total.

*Hay cuatro tipos de descuento que varían en función de las colonias.