Siguen con la energía de los noventa

Este fin de semana los asistentes al palenque bailaron al ritmo del pop de OV7. Lidia, Mariana, Ari, Óscar y Érika, con sus cuatro meses de embarazo, ofrecieron una velada llena de recuerdos con todos los temas que marcaron a una generación.

Es más que amor, fue el tema con el que abrieron el concierto.

El show continúo con Love Colada y Aum Aum, luego se hizo una pausa y Lidia saludo al público agradeciendo la asistencia y convocó al respetable a entonar juntos las Mañanitas ya que Érika cumplía años.

Acompañados de cuatro músicos, continuaron temas como No me voy, Tenemos un secreto, No es obsesión, mientras de manera simultánea en las pantallas se proyectaron videos de ellos de antaño. Mientras sus compañeros dejaron el escenario, Óscar invitó a dos personas del público a un concurso, que ganó un chico que demostró ser muy fan de OV7.

Los demás integrantes regresaron al redondel vestidos con trajes en colores rojo y negro con mucho brillo y lentejuela; vestidos para lo mejor de la noche.

Los OV7 se tomaron fotos y videos con los asistentes.

Un pie tras otro pie, Vuela más alto, Tus besos, Prohibido quererme, también se escucharon y hasta hubo momentos en los que los presentes parecían ser parte de la agrupación ya que los estuvieron acompañando de manera coordinada en sus coreografías. Después vino el medley de las canciones de Onda Vaselina, Susanita tiene un ratón, Calendario de amor y Pónganse botas quítense tenis, hicieron "tronar" el recinto y todos bailaron.

Vino Mírame a los ojos y la despedida, la gente no les permitía irse, estaban en el clímax, extasiados de tanto bailar y cantar, y sabían que aún faltaban sus grandes temas, se apagó el palenque y comenzaron los primeros acordes de Te quiero tanto, tanto, la canción más coreada de la velada, siguió Enloquéceme y para cerrar con broche de oro Shabadabada, tema con el que dijeron adiós a sus fanáticos de la Comarca.