Pide hacer conciencia

El cambio climático y sus afectaciones en la salud humana son los motivos que han llevado a la cantante y actriz Anitta a emprender acciones en favor del planeta, así como a tomar las redes sociales para crear conciencia de esta problemática.

Durante su estancia en esta ciudad, Larissa de Macedo, su nombre real, platicó sobre una de sus principales inquietudes, el medio ambiente, problema que ha hecho muy suyo, no por moda sino por conciencia.

"La gente actualmente está muy preocupada con otras cosas y lo que no saben es que si nuestro entorno se acaba nada de eso va existir.

Las personas están cerrando los ojos ante este problema y es peligroso", dijo la intérprete.

Comentó que desde hace tiempo se interesó en el tema gracias a una amiga ambientalista, quien le explicó y la llevó a conocer más a fondo toda la problemática y sus consecuencias, "y aprendí que estamos caminando hacia el fin si continuamos como hasta ahora".

Destacó que la gente necesita estudiar y saber más para comprender cómo se está matando al planeta y por ello ha aprovechado como puente las redes sociales, donde a través de pequeñas cápsulas genera conciencia.

"Son videos cortos que introduzco de manera espontánea para que el público los vea y se interese en el tema", apuntó la brasileña, quien ha participando en algunas campañas en su país, pero le gustaría contribuir a nivel global.

Sin embargo, antes de dar el salto, ha comenzado por ella misma y se ha involucrado de una manera más personal emprendiendo acciones como llevar una alimentación vegana.

"Cambié a esta alimentación porque es una manera de hacer un alto a la crianza de animales para consumo humano que es parte de lo que también afecta, además de tener mucha conciencia sobre el cuidado del agua y la basura", apuntó la intérprete, quien ha colaborado con Prince Royce, Becky G y Caetano Veloso, entre otros.

Pero es este mismo interés por lo que pasa en el mundo y su natal Brasil, lo que también ha hecho que la cantante alce la voz ante los pocos espacios que tiene la mujer en la vida política del país sudamericano.

Aunque reconoce que no es un problema particular de su país, sí considera que hace falta que más mujeres sean llamadas a los cargos de elección popular, ya que esto generaría un cambio positivo y tal vez la corrupción podría bajar.

Por lo que no descarta en un futuro lanzarse a un cargo político, "no sé cuándo, pero me gustaría hacer algo, aunque también creo que debo prepararme para generar un cambio, como lo he hecho en el ambiente musical innovando en sonidos y letras". Recordó que actualmente todo su ser ésta enfocado a su actual disco Kisses, en el que ha buscado hacer algo diferente y plasmar lo que es como persona, así como sus inquietudes.

De ahí que también buscará hacer colaboraciones con gente que no es del mismo género que ella, pero que la ayudaron a dar ese toque diferente que la ha llevado a conquistar a millones de personas en el mundo.