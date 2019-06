'Agoniza' ISSSTE de Torreón

José García es profesor pensionado y derechohabiente del ISSSTE, tiene 88 años y cuenta con diversos padecimientos de salud que lo afectan de forma degenerativa, principalmente el glaucoma que le va robando su vista con el paso de los meses, su único sustento es una pensión de 2 mil 800 pesos mensuales, la mitad de ese dinero va para comida y la otra mitad en medicamentos, ya que en el ISSSTE generalmente no alcanza medicinas y debe comprarlas en farmacias particulares.

"Ya estoy cansado de ir con mis recetas, esperarme cada semana en una fila tres horas para que me digan que no tienen casi nada, prefiero mejor comer poquito y surtir mis medicinas por fuera, es indignante que uno tenga que soportar tantas cosas por algo que es nuestro derecho, está muy mal y no se ve que vaya a mejorar nunca… prefiero estar pobre, pero tranquilo, cuando voy al ISSSTE acabo peor de enfermo, cansado, se me sube la presión del coraje", lamenta el adulto mayor.

El señor García recuerda la última vez que tuvo una cirugía en el hospital del ISSSTE de Torreón, fue por un problema gastrointestinal y su experiencia fue, según recuerda "traumática", afirma que una de sus hijas tuvo que comprar diversos medicamentos y hasta insumos que uno de los médicos le solicitó ante la carencia de dichos elementos en el hospital, "por el apuro que se tenía no dijimos nada, pero ya que te pidan sueros, guantes y ampolletas para el dolor, es básico y no lo tenían… esa fue una experiencia traumática para todos nosotros como familia, el cuarto en el que me recuperé no tenía ventana de vidrio, la puerta sin perilla, muy lamentable", señala el profesor pensionado.

Personal médico del hospital del ISSSTE en Torreón confirmó a El Siglo de Torreón que la situación de falta de medicamentos e insumos es "grave".

Mediante los oficios DNS/SRAH/2632/2019 y DNAyF/SI/JSS/0706/2019, emitidos por la Subdelegación Médica en Saltillo el pasado 23 de mayo, se solicita a los directores de hospitales, clínicas y unidades de medicina familia del ISSSTE en Coahuila, no prescribir claves (medicamentos e insumos) "que de momento no se pueden atender evitando con esto molestias, reclamos y quejas de los pacientes".

En el documento que se recibió también en Torreón, la Subdelegación Médica llama a considerar "otras alternativas de tratamiento o bien, sucedáneos de medicamentos y que pueda haber en existencia en Cenadi (Centro Nacional de Distribución)".

De forma anónima y para evitar represalias, una persona que integra la planta médica del ISSSTE en Torreón señaló a El Siglo de Torreón que precisamente la falta de insumos ha comenzado a ocasionar ya una problemática laboral entre médicos y enfermeras.

"No ha pasado una, ni dos, ni tres veces, cuando se programa por ejemplo una cirugía te puedes dar cuenta que no tienen lo más elemental, soluciones antisépticas, no hay guantes, a veces ni jeringas para aplicar medicamentos... la situación obviamente se nota afuera, mucha gente que se va molesta porque no les surten la receta, es obvio que esto tiene que tronar, los compañeros tienen miedo de trabajar por temor a que algo salga mal con tantas cosas que faltan, es un riesgo profesional incluso", señaló Pablo "N".

El trabajador del ISSSTE en Torreón además señaló que existen situaciones de alto riesgo en el manejo de residuos biológicos, desde el contacto de alimentos con áreas que pudieran estar contaminadas, hasta la zona en la que se canalizan de salida los cadáveres, "es un pasillo horrible, lleno de bolsas con basura, maderas, tubos, ahí pasan para subirlas a las carrozas, no tienen dignidad alguna, realmente me daría pena tener que decirle a un familiar de un fallecido que por ahí pasó el cuerpo, es muy triste".

La crisis en el sistema del ISSSTE ha tocado prácticamente todos los hospitales en el país, la falta de recursos, personal humano y material para dar atención adecuada a sus pacientes es creciente y no parece tener una solución al corto plazo, al menos en la ciudad de Torreón la desesperación aparece día con día ante las diversas carencias en el servicio.

Quienes visitan el hospital "Francisco Galindo Chávez", a un costado de la Alameda Zaragoza de la ciudad, tienen diversas historias por compartir respecto al servicio y la calidad del mismo, no son pocos los casos que coinciden en que se trata de una clínica "obsoleta e insuficiente", se trata de un edificio que se construyó en 1963 para atender a un máximo de 30 mil derechohabientes a través de 100 camas, desde entonces la demanda se ha elevado y el edificio se ha mantenido sin ampliaciones proporcionales.

La crisis regional del ISSSTE en Torreón obligó a las autoridades de los tres niveles a reconocer la necesidad de un nuevo hospital en el municipio, en 2012 se buscaba que el proyecto aterrizara en la región luego de reiterados llamados de los usuarios, cámaras empresariales y otros actores de la sociedad civil, el hospital se construyó y se inauguró ese mismo año, pero en la ciudad de Saltillo, dejando a la región Laguna nuevamente sin soluciones al respecto.

El proyecto previo que se había propuesto para la ciudad de Torreón era de un hospital de 120 camas censables, 24 consultorios, 6 quirófanos, 99 camas no censables, 21 especialidades, 5 servicios auxiliares de diagnóstico y 7 de tratamiento.

Se contaba con una inversión estimada de poco más de mil millones de pesos, estaría ubicada en terrenos del sector oriente de Torreón, pero el proyecto sigue en el aire a pesar de los llamados que se han realizado desde entonces, tanto al gobierno federal, como al estatal y al propio ISSSTE en su delegación de Coahuila.

El abandono del hospital actual se ve reflejado además en elementos básicos para el servicio como sus elevadores, su sistema eléctrico y hasta el funcionamiento del aire acondicionado, mismos que constantemente registran fallas sin importar la cantidad de usuarios en necesidad.

Respecto a esa situación, el propio director del ISSSTE de Torreón confirmó la semana pasada que de los dos elevadores que se tienen (uno de servicio y otro de la derechohabiencia), solamente funciona el segundo, mismo por el que se suben y bajan elementos de lavandaría, comida y otros elementos de apoyo médico.

La situación supone un riesgo sanitario a pesar de las medidas de cuidado que se tengan de parte de los trabajadores, pero por el momento no se cuenta con los recursos para hacer funcionar el elevador de servicio, o en su caso, adquirir uno nuevo.

"Se necesita un elevador en sustitución del montacargas y ahorita está funcionando uno que es el normal y por ahí están subiendo ropa, comida y lo que se necesita, pero se está complicando la situación, con un solo elevador para tantos usuarios. Me dijeron que iban a ver la posibilidad, no me dijeron nada y probablemente se puede apoyar", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Otras quejas de los usuarios tienen que ver con el servicio de limpieza en las instalaciones, ejemplo de ello son los baños generales de cada piso, no cuentan con jabón, papel higiénico o en algunos casos ni siquiera tienen luz para su uso en las noches.

Al exterior se cuentan también con otros reclamos, tal es el caso del pasillo de servicio por el que se saca la basura, sobre la calle Donato Guerra, del portón de uso exclusivo de personal se pueden observar constantes derrames de líquidos putrefactos, van a dar hasta los pies de los pacientes que ingresan por la zona de Urgencias , a escasos dos metros de la banqueta.

"Huele a podrido, es asqueroso tener que caminar por aquí, uno viene por necesidad y se encuentra uno con estas cosas, no tienen cuidado con la basura, no sé, está muy mal", reclamó durante el viernes pasado Sarahí Martínez, quien tuvo que apoyar a su madre de la tercera edad para acudir a Urgencias.

