Destaca Programas de Bienestar

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un recuento de los Programas Integrales para el Bienestar, durante un acto que se desarrolló en un escenario preparado para siete mil personas en el campo de fútbol de la Unidad Deportiva de la colonia Filadelfia, en esta ciudad.

Entre éstos, destacó las llamadas Tandas del Bienestar, que consisten en créditos para pequeños negocios, incluyendo a quienes integran la economía informal "porque la formal no funciona adecuadamente, porque no hay empleos ni posibilidades de obtener ingresos y la gente se busca la vida como puede".

Así, para quienes no tienen acceso a los créditos "usureros" de los bancos, se entregarán créditos a la palabra y sin intereses, que van desde los 6 hasta los 20 mil pesos, para empezar a pagar a partir de los tres meses de que se reciben, con 500 pesos mensuales.

En una primera etapa, se entregará un millón de créditos "sin tanto trámite burocrático, para echar a andar la economía familiar y popular", dijo el presidente.

López Obrador dijo también que todos los adultos mayores recibirán una pensión bimestral de 2,550 pesos, incluyendo a quienes ya tienen pensiones del IMSS o ISSSTE; esa misma cantidad, dijo, se entregará a un millón de niños y niñas en condición de discapacidad en todo el país.

Parte de estos programas son, también, las becas escolares desde preescolar hasta secundaria, así como de nivel medio superior en cuyo último caso se entregarán 1,600 pesos mensuales; en Gómez Palacio, dijo, tan solo de bachillerato se verán beneficiados 7,112 alumnos. A estudiantes universitarios se les darán 2,400 pesos mensuales.

Aquellos que no estudian ni trabajan, reciben ya 3,600 pesos cada mes mientras aprenden a desarrollar algún oficio en empresas formalmente instaladas, pero también en pequeños negocios, como talleres mecánicos, carpinterías y otros.

A través de este esquema, el de Jóvenes construyendo el futuro, se atienden a 600 mil personas, posteriormente serán un millón y hasta alcanzar los 2.3 millones de beneficiarios, para lo cual se destinará un presupuesto de 44 mil millones de pesos que a decir de López Obrador, "no es un gasto sino una inversión, pues así se va a garantizar que haya paz y tranquilidad, dando trabajo y opciones de estudio a los jóvenes".

El presidente también habló de que se impulsará la actividad productiva en el campo, para lo cual se entregan apoyos sin intermediarios, y con tarjeta igual que a los adultos mayores.

Hizo mención del programa Sembrando Vida, a través del cual se siembran árboles frutales o maderables y se pagan jornales a los productores o dueños de la tierra, además de créditos ganaderos y precios de garantía.

Todo esto, dijo, se logrará con los ahorros generados por la austeridad, y aseguró que en seis meses de gobierno no se han tenido problemas en las finanzas públicas, ha aumentado la recaudación y no hay faltantes ni déficit, "el secreto está en no permitir que haya corrupción ni lujos en el gobierno".

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, hizo frente a los abucheos y rechiflas que recibió durante su discurso de bienvenida al presidente.

Desde que tomó el micrófono y hasta que terminó su intervención, por casi 15 minutos, Aispuro aguantó la oleada de gritos que por momentos, ensordecían con consignas ya conocidas, como la de "el pueblo se cansa de tanta p… transa".

Fueron varias las ocasiones en que el gobernador fue interrumpido por los gritos de los asistentes, a quienes preguntaba "¿ya terminaron?", para seguir con su discurso.

La mayor rechifla se dio cuando Aispuro Torres dijo al presidente que "cuenta con el apoyo de su amigo el gobernador para la cuarta transformación que encabeza".

Como reacción a los gritos de la gente, Aispuro Torres dijo que "muchos de ustedes vienen y gritan acá, pero luego no tienen el valor para hacerlo, no he robado ni un centavo y puedo ver a todo mundo de frente; de ustedes, muchos de los que están, representan intereses oscuros y no tienen la calidad moral para dar la cara".

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, también se llevó rechiflas y abucheos cuando se le mencionó entre los asistentes.

Aispuro Torres pidió el apoyo del presidente para concretar proyectos para La Laguna, como la puesta en operaciones del Hospital de Especialidades de esta ciudad, al cual le falta equipamiento y personal; la construcción de una planta potabilizadora del agua de la presa Francisco Zarco; la atención a necesidades de vivienda e infraestructura urbana y que por las altas temperaturas, se considere a esta región en la tarifa 1F de electricidad, la más baja que existe.

Señaló que esta región aporta al país riqueza que se traduce en más empleos y tiene la cuenca lechera más importante de México, pero aún existe una deuda histórica de ofrecer mejores oportunidades para los que menos tienen, de ahí la necesidad de construir un programa integral que impulse el desarrollo.

Sobre el estado de Durango, mencionó que "es un estado del norte con características del sur, porque la Federación siempre ha regateado el apoyo a esta entidad".