Lista para regresar a la actuación Bárbara Torres le aprendió a Derbez

Anette Michel ha podido dividir su tiempo para estar a la cabeza del programa MasterChef y dedicarse a su familia y su hijo Nicolás.

A unas semanas de estrenar la nueva temporada del reality la actriz considera que ya está lista para hacer más cosas en el medio artístico, entre ellas volver a aparecer en alguna telenovela, el problema es que en su casa, Azteca, no hay propuestas. "Antes hacíamos dos temporadas (de MasterChef) o combinaba con la actuación pero ahora resulta que en mi empresa no están haciendo ficción entonces me toca en esta ocasión sí buscar y tocar puertas y tratar de actuar ya sea en teatro, cine, algún proyecto para redes", dice Michel.

La conductora siente que tiene muy abandonada su parte como actriz por lo que quiere continuar en teatro y participar en alguna serie.

"Sí quiero definitivamente regresar a actuar en donde se pueda porque la verdad extraño mi carrera como actriz", comenta.

"Esto (MasterChef) me ha llenado el corazón, el alma, mi tiempo y todo y estoy feliz pero siendo la conductora pero ya después de cuatro años dedicada exclusivamente a ellos quiero combinarlo".

Anette se dice triste porque siente que en su televisora ya no quieren hacer ficción y recuerda que fue de las pioneras en participar en protagonizar telenovelas como Al norte del corazón en 1997.

Al recordar que ha hecho de protagonista, villana y hasta loca, comparte cuál quisiera que sea su próximo proyecto.

"(Quiero) algo histórico, me gustan mucho todos los temas históricos y las cosas de época me enamoran.

Hice cositas chiquititas en una telenovela que era como de regresiones pero me gustaría una completa de época".

El problema, dice, es que ese tipo de historias "son muy caras, ya no las quieren producir".

En entrevista, la actriz argentina recordó los consejos y enseñanzas de su compañero y amigo, quien explicó, fue un gran maestro. "Eugenio siempre decía que 'primero hay que coser y luego hay que bordar', y yo creo que eso debe ser con todo en la vida.

Un día estábamos planteando una situación y le propuse a Eugenio hacer algo y me dijo: 'Sí, pero ¿qué es lo segundo que se te ocurre? Porque la primera idea la tenemos todos' y eso se me quedó muy clavado y desde entonces lo pongo en práctica para todo.

No es obsesión, es querer que todo salga bien", explicó.

El primer proyecto estelar de una actriz o actor debería de causarle cierto nervio o presión, pero para Bárbara Torres eso no existió cuando empezó con la serie "Lorenza", por la cual luchó para que se concretara.

"Anduve persiguiendo a André Barren (creador) para que pudiéramos hacer esta serie que rondaba por mi cabeza desde hace algún tiempo, fui afortunada de que estuviera interesado y después de hacerle algunas modificaciones pudimos crear una historia distinta a la que estamos acostumbrados a ver en comedia, al menos en México".

Tras iniciar transmisiones el 22 de marzo pasado y luego de 13 capítulos, el viernes terminó la primera temporada de esta serie y para festejar, la producción invitó a algunos afortunados fans a ver este episodio.

Ahí, entre risas y aplausos, Bárbara Torres, André Barren y Moisés Arizmendi convivieron con sus fans y dieron a conocer que esperan filmar la segunda temporada a finales de año.