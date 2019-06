Enfrenta Aispuro abucheos y rechiflas en discurso de bienvenida a AMLO

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres hizo frente a los abucheos y rechiflas que recibió durante su discurso de bienvenida al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el acto donde éste anunció los Programas Integrales para el Bienestar, esta tarde en Gómez Palacio.

Desde que tomó el micrófono y hasta que terminó su intervención, por casi 15 minutos, Aispuro aguantó la oleada de gritos que por momentos, ensordecían con consignas ya conocidas, como la de “el pueblo se cansa de tanta p… transa”.

Fueron varias las ocasiones en que el gobernador fue interrumpido por los gritos de los asistentes, a quienes preguntaba “¿ya terminaron?” para seguir con su discurso, mientras otros, los menos, aplaudían su intervención.

La mayor rechifla se dio cuando Aispuro Torres dijo al presidente que “cuenta con el apoyo de su amigo el gobernador para la cuarta transformación que encabeza”.

Como reacción a los gritos de la gente, Aispuro Torres dijo que “muchos de ustedes vienen y gritan acá, pero luego no tienen el valor para hacerlo, no he robado ni un centavo y puedo ver a todo mundo de frente; de ustedes, muchos de los que están, representan intereses oscuros y no tienen la calidad moral para dar la cara”.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale también se llevó rechiflas y abucheos cuando se le mencionó entre los asistentes.