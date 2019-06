Se convierte en 'padre' de jóvenes indocumentados

Juan Zamarrón tiene sólo dos hijos, una mujer que es nutrióloga y un varón que estudió la licenciatura en Recursos Humanos. Tiene dos nietos pero la vida les ha dado una familia más grande, pues tiene muchos hijos "del corazón" pues durante varios años se desempeñó como maestro de primaria y ahora es coordinador en el Centro de Día para Migrantes "Jesús Torres", en donde también le ha tocado de alguna manera tomar el rol de padre y apoyar, escuchar, así como padecer, todas las dificultades que enfrentan los jóvenes que llegan al albergue en busca del "sueño americano".

Comenta que la docencia le dejó muy bonitos recuerdos de sus alumnos, pues hay algunos con los que tiene contacto, incluso ha llegado a visitarlos en Estados Unidos, pues dice que comenzó a impartir clases en Mazapil, Zacatecas y muchos de ellos migraron a Estados Unidos, pero con los años y gracias a la tecnología ha logrado reencontrarse con ellos y fue así que le hicieron la invitación para que los visitara, pero su sorpresa fue que llegaron varios, con todo y familia para recordar los gratos momentos que pasaron en el aula, que aunque con carencias y todo fueron felices.

La buena relación la mantiene también con sus alumnos que viven en la región, pues en los últimos 20 años dio clases en la escuela José Vasconcelos, en la colonia Campillo Sáenz, en Gómez Palacio, luego en la primaria de la colonia Santa Teresa, del mismo municipio, lugares un tanto conflictivos, pero dice que afortunadamente puso su "granito de arena" para formar hombres y mujeres de bien, algunos de ellos profesionistas que cuando se los encuentra o tiene contacto con ellos le agradecen su ayuda para tener éxito en la vida.

Al albergue de migrantes Juan comenta que hace años llegó como un voluntario más, pues con su esposa forman parte del grupo de matrimonios que ayudan en diversas actividades en la Iglesia de San Judas Tadeo y ella fue quien desde que inició el proyecto para instalar el albergue se integró como colaboradora, por lo que cuando el tiempo se lo permitía, ya que tenía sus obligaciones como docente, acompañaba a su mujer para ayudarle en las diligencias que se tenían que hacer para el sostenimiento del lugar.

Fue hasta que se jubiló, hace cuatro años, que entonces por invitación del sacerdote Luis Valdés, decidió involucrarse de lleno al Centro de Día para Migrantes, el cual reconoce ha marcado su vida, pues le ha tocado de alguna manera tomar el rol de padre de los jovencitos que llegan a pedir ayuda al albergue, en busca del "sueño americano".

"Yo ya tenía un plan de vida como jubilado y pues bueno había una religiosa que fue la que empezó con este proyecto y como yo de alguna manera ya era voluntario, pues andaba apoyando mi esposa, con todo lo que tenía que ver con el albergue, cuando mis obligaciones me lo permitían, pero cuando la madre se tuvo que ir de aquí de La Laguna, pues yo creo que me echó el ojo y creo que habló con el padre Luis Valdés Castellanos y al poco tiempo me buscaron y me convencieron y acepte porque yo ya sabía lo que hacía aquí y me pareció bonito el proyecto, porque tenemos familiares indocumentados en Estados Unidos y pues igual y pasan por lo mismo ellos allá".

Comenta que tal vez por su edad, los muchachos le confían sus vivencias y le ha tocado escuchar situaciones tan trágicas, como las violaciones de las que son objeto, golpes, robos y todas las atrocidades a las que se enfrentan en el camino, que reconoce que hay ocasiones que se ha llegado a preguntar si es posible que en este mundo haya gente con ese grado de maldad.

"Los migrantes que llegan aquí la mayoría son jóvenes, es muy raro ver gente mayor, aquí llegan de los 16 años a los 25 y uno tiene hijos y le duele ver lo que les pasa, en el camino y piensa uno en sus hijos y no quisiera que les pasara lo que a ellos y bueno hacemos esto porque esperamos que cuando nuestros hijos anden por ahí, cualquier personas les extienda la mano, porque nosotros tenemos que ver por los demás porque no sabemos si luego nosotros vamos a llegar a necesitar de otra gente".

Reiteró que le ha tocado ver jovencitos que llegan totalmente "caídos" física y emocionalmente, pues no sólo pasan hambre, cansancio o enfermedad, hay cosas mucho más fuertes que tienen que vivir, con su única intención de buscar una vida mejor.

"Hasta parece hecho adrede que cuando estoy yo, hay muchachos que llegan muy mal, por ejemplo una vez me tocó uno joven de Honduras, que traía un fuerte dolor de muelas y me platicó llorando que no aguantaba el dolor, que hubo momentos que pensó en tirarse del tren y pues nos tocó llevarlo al doctor, también me tocó en una ocasión un jovencito, de unos 17 años que el tren lo dejó, muy metido a las colonias que están por Peñoles y dos drogadictos lo quisieron asaltar y al ver que no traía cosas de valor, entre los dos lo agarraron, pero uno de ellos que tal vez era el que andaba más drogado se le fue encima y le mordió la oreja hasta arrancarle un pedazo, pero en eso venían otros migrantes y se lo quitaron y llegaron aquí y pues también nos tocó pedir llevarlo a que fuera atendido, me ha tocado también casos de violaciones, pero no sé si por ser hombres, por vergüenza o temor se resisten a que los llevemos a que reciban atención médica y bueno nos toca escucharlos, no sé si me tengan confianza porque la edad que tengo".

Se le preguntó a Juan si ha valido la pena sacrificar tiempo de su familia, primero por sus alumnos y ahora con los migrantes y son pensarlo contesta que sí, que del proyecto del albergue de los migrantes se "enamoró de él" pues no sólo se trata de darles de comer o facilitarles ropa, una mochila donde puedan cargar alimentos o agua, su misión va mucho más allá, le toca acompañar a los jóvenes de otra forma, darles ánimo y hacerles ver que pese a todo Dios no se olvida de ellos.