Para Arturo Ortiz, primero sus hijos, luego Apache

Durante casi cuatro décadas, Arturo Ortiz ha trabajado bastante para que el público goce de la música de Tropicalísimo Apache en una presentación, un video o a la hora de escuchar un tema del grupo en plataformas digitales o a la antigua, por medio de un disco compacto.

Para el músico lagunero es vital su trabajo, pero también lo son su familia y sus creencias, por eso su vida se rige bajo las siguientes prioridades y en ese orden: "Dios, mi familia y Tropicalísimo Apache", así lo hizo saber en entrevista con El Siglo de Torreón.

Relajado y siempre sonriente, Ortiz visitó este diario para hablar de su labor como papá a propósito del Día del Padre que hoy se celebra en México y que por cuestiones de trabajo él lo festejará en Denver, Colorado.

´¿Cómo celebra Arturo Ortiz el Día del Padre?

Con mi familia en una quinta que es de unos familiares. Ahí nos juntamos con mis hijos y con los de mi esposa. Aunque cumplo años en mayo aprovechamos también para celebrar mi cumpleaños.

´En este 2019, ¿Dónde lo conmemorará?

Bueno, en esta ocasión tendrá que ser en Denver, Colorado. El sábado 15 -ayer- nos presentamos con Chicos de Barrio y volvemos hasta el lunes. Por eso es que el domingo -hoy- trataré de juntarme con mis hijos (Arturo y Logan, quienes forman parte de Apache) en algún restaurante gringo.

´¿Cuántos hijos tiene?

Tengo siete retoños. Me casé muy joven, apenas tenía 17 años y entonces nació mi primer hijo, Arturo Junior. El ha andado conmigo casi siempre en el grupo, debido a la edad nos hemos visto siempre como amigos, como cuates.

´¿Y los demás?

Con mi primer matrimonio, además de Arturo, tuve a Susana y Logan. Luego me divorcié y estuve solo como 10 años, entonces tuve dos hijas, más no me casé, y luego tuve otras dos hijas. Sus nombres son Rosa Elena, Liliana, Karen y Ximena.

´¿Cuál le ha sacado canas verdes?

Ninguno como tal. La única que me sorprendió fue Susana, por su ingreso a Chicos de Barrio. Yo no quería muy bien que digamos, pero hay que respetar las decisiones de los hijos.

Además de Arturo Junior y Susana, ¿Los demás salieron con aptitudes artísticas?

Sí. Todos. Logan también es parte de Tropicalísimo Apache. Rosa Elena, Liliana, Karen y Ximena cantan muy bien, aunque han optado por dedicarse a otras profesiones.

´¿Alguna vez se perdió de algún evento especial de sus hijos por estar trabajando con Apache?

No, jamás. La vida misma te enseña a priorizar y para mí lo más importante es Dios, luego la familia y al final, Apache, es decir, el trabajo.

´¿Qué hay de su padre?

Murió cuando yo apenas tenía 14 años de edad.

´¿Cómo lo recuerda?

Mi papá siempre estuvo al pendiente de nuestra formación y eso pues nunca se me olvida.

´¿Y eso lo aplicó con sus hijos?

Así es. Trato de estar al pendiente de mis siete hijos.

´¿A qué se debe la trascendencia que tiene Apache?

Considero que tiene mucho que ver con el sonido del grupo. Jamás descuido eso. En cada show estoy pendiente de cómo se va escuchando cada canción. Tengo un compromiso con el público de entregarles siempre lo mejor y eso es lo que haré hasta el último día de mi vida.

´¿Cuál ha sido el mayor problema que ha enfrentado el grupo?

Podrían ser los grupos "patito" que salen de Apache. He aprendido a lidiar con ellos. No quiero tomar acciones legales porque si lo hiciera pues terminarían en la cárcel y la verdad es que no quiero cargar con la culpa de saber que alguien esté encerrado por un asunto mío.

´Como es sabido, además de músico, es compositor, ¿Cuántas canciones ha escrito?

Aproximadamente unas 70.

´¿Cuáles cree que son las consentidas de la gente?

Viento, A ella, Loco, La hierba se movía, entre muchas otras.

Orgulloso padre

Ellos son sus hijos:

=> Arturo

=> Susana

=> Logan

=> Rosa Elena

=> Liliana

=> Karen

=> Ximena