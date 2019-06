Ustedes son nuestros jefes: Tigres a laguneros

Directo al corazón de los laguneros, así llegaron ayer los Tigres del Norte.

Los músicos se presentaron anoche con gran éxito en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Ante una muy buena asistencia, Óscar Lara, Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández hicieron un recorrido de sus éxitos y además presentaron su nuevo sencillo de nombre Consentido de Dios.

El lugar poco a poco se fue llenando. Fans de todas las edades, como un joven de nombre Alejandro Hernández, ingresaban emocionados de saber que verían a Los Tigres.

"Me gustan Los Tigres del Norte porque mis tíos me los ponían de niño en su estéreo y así nació el gusto, además de que me agradan las letras e historias que narran. Mis canciones favoritas son Mi sangre prisionera y La jaula de oro", dijo Alejandro.

Más tarde, entró la señora Soledad Ramos, quien fue sola al show ya que no encontró acompañante. Ella llegó toda alterada pensando que el grupo saldría a las 12:00 de la noche como indicaba el boleto.

"Salí de mi trabajo y me vine corriendo para acá. Me compré unos tacos y ni me los acabé pensando en que mis Tigres ya estaban por salir", dijo Soledad.

Las peleas de gallos seguían y las rifas también. Los interesados observaban atentos los encuentros de las aves, mientras que los fans del grupo contaban los minutos esperando que éste saliera.

“Tigres, Tigres, Tigres”, gritaba una dama a cada momento, sin embargo, los hermanos Hernández y Óscar Lara aparecieron en el redondel hasta la 1:30 de la madrugada. Con el corrido de Los dos plebes y el de La reina del sur comenzaron su show.

Los artistas se tomaron de las manos para saludar al público. “Buenas noche amigos de Gómez Palacio, de Torreón y de toda la Comarca Lagunera. Gracias por permitirnos cantarles una vez más. Hoy y siempre ustedes son nuestros jefes”, comentó Jorge.

Los espectadores hicieron peticiones musicales a Los Tigres del Norte y las cumplieron. De ahí que sonaran temas como Libro de recuerdos y Pedro y Pablo. El público se veía feliz.

Cada integrante de la agrupación se movía de manera continua en el redondel, esto para que las personas de todas las localidades los vieran mucho mejor. El único que se quedó sentado fue Oscar con su batería, pero él se hallaba sobre una base que lo hacía girar lentamente, de esa manera también logró el objetivo de sus compañeros.

Durante el espectáculo se escucharon clásicos como Golpes en el corazón, Jefe de jefes, La mesa del rincón, Ni parientes somos y nos estorbó la ropa.