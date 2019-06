Con mariachi despiden a Edith González

Con una prolongada ovación del público, familiares y amigos fue recibido el féretro de la actriz Edith González en el escenario del Teatro Jorge Negrete, en la capital mexicana, recinto donde se le rindió un emotivo homenaje como ella lo solicitó en vida.

Ahí, en el escenario donde sonaban las notas del mariachi, que interpretó Cielo rojo, su canción favorita, había una serie de arreglos de flores a los costados del ataúd, así como fotografías de diversos momentos de su existencia.

Fue su amiga la actriz Vanessa Bauche la encargada de dar las gracias a nombre de la familia de Edith y del gremio artístico.

"Hablar de Edith González es hablar de la excelencia en todos los aspectos; era una mujer, una madre, una amiga... La excelencia en palabras de ella solo se alcanza con la congruencia", dijo Bauche, quien desde hace 30 años era amiga de ella y la conoció en unas clases de baile.

"Nos hermanamos desde entonces y por eso hablo de su integridad y congruencia, así como de esos valores que apelaron a buscar la verdad y el amor que era hablar de ella", agregó Bauche, al recordar también que la artista fue fundadora de la Comisión Juvenil de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Como la gran sindicalista que fue, su último deseo para con el gremio fue que se mantuviera unido, agregó Bauche.

Víctor Manuel, hermano de Edith, la recordó como una mujer muy observadora y muy humana, quien siempre buscó iniciativas para fomentar el bienestar común.

"Edith desde los cinco años pertenece a esta institución, la ANDA, y en su adolescencia buscó crear la Comisión Juvenil, así como otras iniciativas que aún siguen presentes", explicó su hermano, visiblemente tranquilo.

Mientras en una de las butacas principales su madre, doña Ofelia Fuentes, escuchaba atenta cómo se referían a su hija, quien en los últimos años, recordó su hermano, fue una fiel activista en la lucha contra el cáncer.

Jesús Ochoa, en su calidad de dirigente de la ANDA, comentó que nunca tuvo la oportunidad de trabajar con ella; sin embargo, la conoció y quedó impregnado de su belleza no solo física, sino también de un espíritu inquebrantable.

Recordó que Edith siempre persiguió retos, "sé de su trabajo sindical, de su activismo social y puedo decir que este homenaje es muy merecido. Aunque me sorprende ver a su madre con entereza; ahora sé de dónde sacó el carácter".

"Estamos consternados y estamos con la familia", dijo Ochoa.

Con el tema Si nos dejan, interpretado por Mayté e Isabel de Pandora, se continuó con el homenaje a la protagonista de telenovelas como Corazón salvaje, Doña Bárbara y Salomé, entre otras.

"Edith, no me quedo con tu final, sino con tu principio como gran actriz, porque fue una gran guerrillera que luchó contra el cáncer", dijo Mayté. Mientras que Isabel, casi a punto del llanto, solo le dio el adiós a su amiga con quien compartió muchos momentos, que por la pena no comentó con los asistentes.

Lorenzo Lazo, su ahora viudo, estuvo muy pendiente del desarrollo del homenaje, y en esta ocasión prefirió no dar declaraciones y ser un simple espectador.

"Edith González, te amamos", fue como la recordó Katie Barberi, quien fue su amiga entrañable desde hace varios años, por lo que tuvo la fortuna de despedirse de ella días antes de su fallecimiento, ocurrido este jueves 13 de junio a causa del cáncer de ovario que padecía desde 2016.

En el emblemático recinto teatral también se han realizado los homenajes póstumos a María Félix, Julio Alemán y Mario Moreno "Cantinflas", entre otros.

emotiva carta a Constanza

Tras el fallecimiento de Edith González, cibernautas han recordado un emotivo mensaje que la actriz le dedicó a su hija Constanza.

En agosto 2018, Cons, como la llama Edith en el post, cumplió 14 años, y la actriz recordó lo que fue para ella la maternidad y lo que había aprendido en el sorprendente camino de ser mamá.

"Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre", se lee en el inicio del mensaje que acompaña con una foto de Constanza surfeando.

"Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé podría moldear. Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a ser guía, en el mar inmenso que es la vida. Este mar que amas y del cual te ha tocado surfear grandes olas, y de cada reto sales con gracia e inteligencia. No, amor, la vida no es fácil, mas es cabronamente hermosa.

Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Constanza, mi Constanza, mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo, y sin embargo eres tuya tanto como cuando decides trepar una ola y hacerla tuya, dominar el horizonte, retar la energía del agua y realizar tus anhelos".

"Eres una niña hermosa, solo puedo decir gracias por permitirme se tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Cons, tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Feliz, feliz cumpleaños. Te amo, pequeñita".

Este año Constanza cumple 15 años, y a Edith González le ilusionaba pensar en una gran fiesta para su hija.

"¡Viva mi niña!, que se me fue. Gracias por el cariño que le dieron a mi hija", con estas palabras despidió doña Ofelia Fuentes a Edith González.

Destrozada por el dolor y sin poder contener el llanto, la madre de la actriz concluyó el homenaje que se le realizó a Edith en el Teatro Jorge Negrete, el cual abrió sus puertas para dar el último adiós a una integrante del gremio artístico.

Los restos de la actriz fueron enterrados en el Panteón Francés.