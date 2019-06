Daniel Bisogno destapa la traición de Bigorra

Daniel Bisogno habló de su separación de Cristina Riva Palacio, con quien estuvo cinco años casado.

Fue mediante el programa Ventaneando que "El Muñe" rompió el silencio y dijo que su colega, Raquel Bigorra, no sólo vendió notas a la revista TVyNovelas sobre el divorcio de este con Cristina Riva Palacio, sino que también incitó a la mujer a tomar tal decisión.

"Me vale que me tachen de maldito, de put..., de lo que quieran, pero no de tonto", citó para posteriormente revelar que le avisaron de la separación ya con los abogados presentes.

"Se llegó a un acuerdo, a mi hija no le va a faltar nada", señaló el conductor frente a las cámaras.

La información sobre la demanda de divorcio sólo la sabían tres personas: Raquel Bigorra, Alejandro Gavira (esposo de Raquel) y el abogado. Un periodista fue quien llamó a Pati Chapoy para informarle que Raquel vendió a la revista TVNotas exclusivas.

"Empiezo a darme cuenta de varias cosas. Raquel se volvió intermediaria entre Cristina y yo por alguna extraña razón, pero creyeron que yo era tonto", dijo Daniel. Indicó que la información vendida no es verdadera, pues le aumentaron.

Aseguró que una vez comenzaron a salir las publicaciones su ex-mujer cayó en la cuenta de que también fue traicionada, pues muchos de los datos sobre ella también estaban tergiversados.

"Es una persona a la que yo quería muchísimo... Sí me dolió, claro está que la gente me decía antes, 'te va a hacer la cubanada'".

Chapoy recordó que no es la primera que Bigorra comete un acto así, pues en el pasado también vendió la exclusiva de que Atala Sarmiento acudió a una clínica de fertilidad y la conductora era la única que conocía esa información.

Por su parte, Raquel Bigorra se manifestó en su cuenta de Twitter y posteó: "Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar".