Se dispara consumo de marihuana

El consumo de marihuana se ha incrementado considerablemente debido a que existe una confusión entre los jóvenes respecto a la legalización de esta droga. Patricia Ruvalcaba Torres, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en La Laguna de Durango, explicó que el 61 por ciento de los pacientes presentaba esta adicción y ahora es un 72 por ciento.

"Y no dudo que vaya, aún más, en incremento, al igual que el cristal", manifestó. En el caso del cristal, subió de 25 a 35 por ciento entre las personas que llegan al CIJ para recibir tratamiento.

La responsable del Centro de Integración Juvenil señaló que, en términos de las drogas ilícitas, el primer lugar lo ocupa l marihuana, le sigue el cristal y luego las benzodiacepinas.

Señaló que los pacientes que reciben en el CIJ para su tratamiento suelen estar confundidos debido a la gran cantidad de información y difusión que existe actualmente respecto a la legalización de la cannabis para el consumo recreativo y para temas medicinales, por lo que incluso algunos papás piensan que ya es como si se tratara de el alcohol o el tabaco, cuando no es así.

"Fumar un churro de marihuana no es como un medicamento, no son las cosas de esa manera, cuando llegan a tratamiento hasta los papás dicen que no hay problema en que fumen porque los muchachos confunden las cosas, hasta para cuestión de medicamento es mediante un laboratorio, se extrae ciertas sustancias", comentó.

Ruvalcaba Torres dijo que, al considerar las drogas legales, el primer lugar es para el alcohol, le sigue el tabaco, luego la marihuana, el cristal y las benzodiacepinas.

Refirió que los pacientes más jóvenes que han arribado al centro con consumo de cristal tienen 13 años, pero también han sido muchos adultos. Indicó que en las escuelas se presenta más el consumo de marihuana y benzodiacepinas, entre las cuales, prevalece el clonazepam.

"El cristal no es tan fácil que lo consuman como las benzodiacepinas, que sólo se toman la pastilla, además de la cuestión del traslado, entonces para el cristal no es tanto en las escuelas, pero si nos canalizan chavos en edad escolar, es una realidad", comentó.

Señaló que el cristal despierta mucho la violencia en los usuarios y presentan cuadros psiquiátricos, incluso a pocos consumos, además de que es sumamente adictiva, de modo que los jóvenes buscan hacer lo que sea para conseguirla, lo que sin duda se relaciona con la delincuencia.