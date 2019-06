Denuncia trabajador estatal hostigamiento laboral por parte del Sindicato en Durango

Jesús Badillo Hernández, empleado estatal administrativo sindicalizado y adscrito al aeropuerto de Lerdo, denunció públicamente que desde mediados del año pasado ha sido objeto constante de hostigamiento laboral por parte de la subsecretaria de Finanzas del Estado, Teresa Becerra Pinedo, de la Región Laguna de Durango presuntamente en acuerdo con la secretaría seccional del sindicato de los tres poderes Esther Aguilera, señaló el denunciante, quien asegura que ambas han tratado de quitarle su empleo en el cual tiene una antigüedad de 20 años por cuestiones políticas y en represalia por haber ejercido su derecho de apoyar en su momento a una planilla diferente a la que resultó ganadora en las elecciones internas para la renovación de Secretaría General del Sindicato de los Trabajadores al Servicios de los Tres Poderes del Estado de Durango el año pasado.

"Me han querido quitar mi empleo con calumnias, faltas administrativas y actas inexistentes, con testigos falsos para presionarme y hasta me han suspendido arbitrariamente mi salario según ellos en base a una demanda sustentada en una ley que llaman Ley Federal del Trabajo del Estado de Durango, misma que no existe y a la fecha no he sido ni notificado legalmente violando mis derechos al dejarme en estado de indefensión. Lo único que pido es la oportunidad defenderme en un proceso justo", dijo el trabajador estatal.

En Julio del año pasado se registraron dos planillas, la negra y la amarilla; La primera de ellas está encabezada por María Esther Aguilera Nava y la segunda por Mónica Elena Lara Villa. Badillo apoyó a Mónica pero ganó María Esther, quien era apoyada por la entonces dirigente del Sindicato, Hilda del Carmen Hernández Gómez, quien llevaba ya 12 años en ese cargo, por lo que varios grupos de trabajadores estatales consideran que sería sano un cambio, ya que el cargo en sí debe durar sólo tres años.

La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango establece en su Artículo 80 que el Sindicato es la asociación de Trabajadores del Estado, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, mientras que en el Artículo 81 establece que todos los Trabajadores de base tienen derecho a formar parte del Sindicato.

Una de las obligaciones del mismo es patrocinar y representar a sus miembros ante cualquier autoridad y ante el Tribunal Laboral Burocrático, esto de conformidad con el Artículo 86.

La elección se realizó en julio del 2018 y fue coordinada por el Comité Estatal de Vigilancia. Son alrededor de 315 trabajadores de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo quienes tienen el derecho a votar por quien ellos quieran para hacer la renovación del Sindicato.

A raíz de lo sucedido Badillo fue primeramente removido de su área y actualmente realiza labores de mantenimiento en otra depedencia estatal además de que asegura que quieren quitarle su empleo de forma injustificada.