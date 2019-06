Dinero definió al ganador de la contienda en Lerdo: PT

Para el diputado local, del Partido del Trabajo, Mario Delgado Mendoza -quien dirige la Comisión Ejecutiva Municipal de este partido- en Lerdo y en el Estado de Durango perdió la democracia y ganó el que repartió mas dinero en la pasada contienda electoral.

“Fue una elección muy amañada y un proceso muy desaseado,hubo despensas, dinero, coacción y se dice que hasta levantaron a algunas personas. Hubo una muy baja participación ciudadana en las urnas. De confirmarse que Homero Martínez llegue a la Presidencia llegará con el aval del 13 por ciento (%) de los electored y es muy bajo, 13 de cada 100 lerdenses le dan su aval. Vemos un retroceso en la democracia”, dijo Delgado, quien aseguró que el pasado dos de junio el voto se compró a domicilio.

No obstante, el PT no presentó en este proceso alguna impugnación por considerar que no tendrían los elementos probatorios suficientes para poder llevar un proceso de este tipo.

“Sería bueno que los excandidatos explicaran de dónde sacaron tantos recursos porque fue un derroche. Felipe Sánchez es un médico modesto, de dónde el dinero para tantas lonas y acarreo ¿Quién pompó?, igual Ulises de dónde tanto dinero, él repartió dinero en efectivo en los recorridos y el día de la jornada compró liderazgos y el PRI no se diga el reparto de despensas y el día de la elección fue dinero, también Raúl de dónde tanto dinero. Es una elección de compra de voluntades”, dijo Delgado.

El PT en Lerdo no tendrá representación en el Cabildo debido a que no alcanzaron el porcentaje de votos pues obtuvieron mil 181 votos tras el recuento que hubo en el IEPC local.

“Pero son votos sinceros, no repartimos nada y estamos muy orgullosos de ser petistas y nos vamos a preparar para el siguiente reto, nosotros estamos con López Obrador”, dijo Delgado, quien aseguró que en esta elección no se pudieron poner de acuerdo con Morena por los conflictos internos y que esto finalmente le perjudicó al PT porque hubo gente que se confundió y pensó que iban en coalición con otros partidos por lo que el día de la elección votaron por Morena, PT y PVEM en la misma boleta y dichos votos al final se anularon.

“Debió haber sido otro candidato por Morena, no ganó Morena porque Ulises es rechazado por la ciudadanía porque cuando ha estado en los puestos de elección popular no ha cumplido a la gente. Cuando fue secretario de Desarrollo Social inventó un proyecto con el exgobernador Ángel Sergio Guerrero Mier que costó muchos millones de pesos para bombardear las nubes y hacer llover y nunca hubo lluvias, se gastó pero no se concretó y tiene un pasado muy criticable”, dijo.

El diputado local del PT aseguró que se desaprovechó la coyuntura para que la izquierda llegara a la Presidencia Municipal en Lerdo y en otros municipios de Durango en esta elección pues solo ganaron una alcaldía.

Pese a lo anterior, dijo que construyen desde ahora la coalición con Morena rumbo a las diputaciones “El PT defiende mas a López Obrador que el propio Morena”.

Otro petista, Candelario Delgado, dijo que en la pasada contienda Lerdo se vio inmerso “en un mar de corrupción” pues hubo personas que prestaron registros de otros partidos para el PRI y citó específicamente el caso del PRD.

El petista, Rubén de la Rosa, dijo que les afectó tener 20 días de campaña prácticamente “No nos alcanzó el tiempo pero logramos que nuestro voto fuera de corazón y estamos agradecidos con esa gente”, dijo.