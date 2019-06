Convoca AMLO a informe de avances en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó hoy a los ciudadanos a asistir el próximo 1 de julio al Zócalo de la Ciudad de México, donde presentará un informe sobre los avances de su gobierno en materia económica.

En esa fecha, que coincide con el aniversario de las elecciones presidenciales del año pasado, López Obrador dará a conocer con datos oficiales y fuentes “con credibilidad” que le va bien al país y a la economía nacional, explicó el propio mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, dijo que todavía no revelará datos porque esperará hasta el 1 de julio para responder a los expertos y al conservadurismo: "hay datos que se esconden, ya no hablemos del bienestar, datos económicos que no aparecen”.

El jefe del Ejecutivo federal sostuvo que los cambios iniciales ya se dieron y que vienen más para que pueda ser en este año cuando se logren las bases de la transformación.

Agregó que por ello, buscará reunir a todos en la Plaza de la Constitución y demostrar que en una democracia el pueblo es el que manda.

"Por eso me urge se apruebe ya la modificación constitucional para la revocación del mandato porque se necesita tener siempre el respaldo de los ciudadanos, del pueblo”, expresó.

Destacó que son pocos los que desean que le vaya mal a México y “me pueden decir peje, pero no soy lagarto, no somos iguales y se van a quedar con las ganas porque no van a poder; este es un cambio, una transformación”.

Asimismo, se congratuló al señalar que la semana que termina fue buena, luego de que el lunes se consiguió la disminución del dólar con relación al peso en 40 centavos, mientras que este jueves se logró un acuerdo con 60 empresas para invertir en este año 32 mil millones de dólares.