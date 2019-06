'Tienen amparos intereses políticos y económicos contra Santa Lucía'

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los amparos que se han tramitado contra la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en el Estado de México, tienen intereses políticos y económicos, pero aseguró que este aeropuerto estará listo en dos años.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que los amparos promovidos no perjudican el proyecto porque todavía no inicia su construcción y se está en espera de presentar el impacto ambiental.

"Claro que hay interés político y también económico, más que nada puedo probar que hay un interés político porque los que están presentando estos amparos pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros.

"No quiero decir sus nombres pero si sabemos. Ya no está el Cisen, ya no tenemos oficinas de espionaje, pero tenemos información que nos da la misma gente, los mismos ciudadanos […] Yo los estoy llamando a que ya se serenen, que se tranquilicen pero todo es mediático, que parece de que un revés para el gobierno, que ya se detuvo el proyecto de Santa Lucía, pero no es cierto. Vamos a cumplir y en dos años va estar terminado el nuevo aeropuerto como lo dijimos.

El mandatario señaló que serán respetuosos de la legalidad y lo que dicte el Poder Judicial, pero al mismo tiempo, "estaríamos defendiendo el interés público aquí".

"No estamos preocupados porque todo es una campaña mediática, es decir, un amparo para que no se detengan las obras de Texcoco, del pequeño negocito, ese que querían hacer de más de 300 mil millones de pesos, como se les cebó entonces están molestos".

López Obrador criticó que las voces ambientalistas que hoy se oponen a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía "no mencionaron que el ex Lago de Texcoco se hunde medio metro por año. Ya lo que dejaron construido, ya se está hundiendo, pero eso no les importaba eso, sino los biyuyos".

"Querían que la actual aeropuerto, las 600 hectáreas se convirtieran en un Santa Fe, la pista central del actual aeropuerto iba a terminar en el nuevo aeropuerto de Texcoco, una gran avenida y de lado y lado centros comerciales y urbanización. Ah, ¿y dónde estaban los ambientalistas? porque esto implicaba quitarle el agua, desaparecer el lago Nabor Carrillo, ¿dónde estaban los ambientalistas que ahora no quieren que se haga el aeropuerto en Santa Lucía cuando ya existe el aeropuerto, cuando es una zona ecológicamente ya impactada, con piso firme no fangoso? No va a pasar nada. Se ha iniciado la remodelación del actual aeropuerto".

El Ejecutivo federal informó que se han iniciado los trabajos para rehabilitar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, pero que no se nota, porque se está trabajando de madrugada.

"Pero estamos mejorando las pistas, mejorando todo lo que es el actual aeropuerto y se inició ya la remodelación. Se van a mejorar todos los espacios, los baños, se van a crear nuevas terminales en el actual aeropuerto. Ya estamos trabajando, y ni modo que vaya haber amparos para eso", dijo.