Defiende Obrador al gobernador de Veracruz

Ante críticas por actos de inseguridad y violencia en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador de ese estado, Cuitláhuac García Jiménez, al asegurar que su administración está satisfecha con el gobierno que encabeza el mandatario estatal.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que García Jiménez es una persona honesta, trabajadora y de buenos sentimientos.

"Nosotros nos sentimos muy satisfechos con el trabajo del gobernador de Veracruz. Eso le puedo decir a mis paisanos veracruzanos, porque ya hacía mucho tiempo que no había un gobernador como Cuitláhuac; llevaba mucho tiempo, no quiero aquí puntualizar sobre cómo eran los gobernadores de Veracruz, eso se los dejo a los ciudadanos, pero me consta y lo puedo decir, Cuitláhuac es un gobernador honesto, trabajador y de buenos sentimientos, pero subrayo: es un gobernador honesto".

En Palacio Nacional, el presidente manifestó que el gobernador estatal no es un gobernador corrupto "y eso es una bendición, el que la autoridad no sea corrupta, como lo es el gobernador de Veracruz, y como lo son los gobernadores de México que nos están ayudando y quienes hacen un esfuerzo siempre por enfrentar los graves problemas que tienen los estados".

Aseguró que los gobernadores pueden ser de partidos distintos al suyo, pero que se está trabajando de manera coordinada con ellos para sacar adelante los problemas que enfrenta el país.