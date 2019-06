Llega a La Laguna la nueva entrega de Men in Black

La cartelera local recibe hoy unan nueva entrega de Men in Black.

Chris Hemsworth y Tessa Thompson son los protagonistas de Men in Black: International, cinta que, bajo la dirección de F. Gary Gray ("Straight Outta Compton", 2015), relanza la historia que encabezaron Will Smith y Tommy Lee Jones en Men in Black (1997), Men in Black 2 (2002) y Men in Black 3 (2012).

Mezclando de nuevo comedia y ciencia-ficción, Men in Black: International relata una nueva lucha para librar al planeta de las amenazas extraterrestres con la dificultad de que, en esta ocasión, los alienígenas han conseguido infiltrar a uno de sus miembros entre las filas de "los hombres de negro".