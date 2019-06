Adiós a Edith González, una guerrera

"¡Güera, te vamos a extrañar! No hay dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño", con esas palabras la actriz Leticia Calderón se despidió ayer de su amiga Edith González.

Víctima de un cáncer de ovarios que le fue detectado hace tres años, Edith falleció ayer a los 54 años de edad.

Los primeros en confirmar la noticia fueron Calderón y el periodista Alex Kaffie, enseguida dieron la noticia las cadenas Televisa y TV Azteca.

González, de 54 años, había sido hospitalizada la noche del pasado miércoles debido a complicaciones de la enfermedad y, según información filtrada a medios, sus familiares decidieron desconectarla de los aparatos médicos que la mantenían con vida, pues esa era su última voluntad, no depender de máquinas para vivir.

En 2016 la actriz decidió retirarse de los escenarios por un tiempo para enfocarse en el tratamiento de cáncer de ovario que le fue diagnosticado ese año.

Un año más tarde, González anunció que había superado la enfermedad. Comenzó a trabajar en diversos proyectos como Este es mi estilo y agradecía siempre a la vida la segunda oportunidad que hasta entonces le había brindado.

Sin embargo, en abril de este año se dijo que había sufrido una recaída, por lo que tuvo que dejar de trabajar nuevamente, aunque seguía muy activa en redes sociales como Twitter e Instagram.

Hace unos días, en "Insta" había compartido un fragmento de un documental de Guillermo Arriaga, que justamente aborda el tema de la muerte.

En una entrevista que concedió a la prensa nacional tiempo atrás, González platicó que tras escuchar la noticia de que padecía cáncer, se dijo: "OK, es una tragedia, pero no la asumo como tal".

"Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, es una fase y heme aquí. ¿Qué hago de bueno con esto que me tocó? Lo mejor que puedo hacer es informar que hoy hay muchos tratamientos, no alternativos, porque no creo en ellos; yo creo en la ciencia, hay muchos tratamientos complementarios a las quimioterapias y a las radioterapias.

"Creo que el ser humano, con la creencia y el coraje de salir adelante, es un 50 o un 60 % de la sanación", expresó entonces la también actriz de cine.

Edith González nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey, Nuevo León. Inició su carrera como actriz infantil en la década de los 70 en películas con papeles secundarios.

Más tarde se convirtió en un referente de las telenovelas mexicanas gracias a su participación en tramas como Los ricos también lloran (1979), Rosa Salvaje (1987), Monte Calvario (1986) y Corazón Salvaje (1993).

Además, protagonizó otros melodramas exitosos como Nunca te olvidaré (1999), Salomé (2001) y Doña Bárbara (2008). Edith fue la única actriz que logró trabajar en varias televisoras a la vez.

En 2004 González tuvo una hija con el político del conservador Partido Acción Nacional (PAN) Santiago Creel, quien reconoció la relación y su hija en 2008. Años después de casó con el empresario Lorenzo Lazo, con quien compartió sus últimos años de vida.

Se despiden de Edith

Varios famosos se dieron cita en el Panteón Francés de Ciudad de México, para darle el último adiós a la protagonista de melodramas como Corazón salvaje, quien falleció a los 54 años luego de perder la batalla contra el cáncer.

El cuerpo de la actriz llegó alrededor de las 14:00 horas a la capilla del panteón.

Al cementerio llegaron también Lorenzo Lazo, viudo de Edith, en una camioneta, y por su parte, Santiago Creel y su hija Constanza, en otro vehículo.

Decenas de admiradores de la actriz se dieron cita en el exterior del panteón para darle el último adiós a Edith, mientras que empleados del recinto acomodaron varias coronas y arreglos florales.

Entre los famosos que asistieron se encuentran Yadhira Carrillo, Mauricio Islas, Sherlyn, Érika Buenfil y Laura Zapata, entre otros.

Le dio las 'Buenas noches' a Torreón

La última vez que Edith González estuvo en Torreón fue el 17 de mayo de 2010. Ese día, junto con Rosa María Bianchi, presentó la obra Buenas noches, mamá, en el Teatro Isauro Martínez

Ambas actrices conmovieron al máximo al público lagunero con dicho montaje, cuyo texto lo escribió en 1983 la novelista estadounidense Marsha Norman.

Bianchi y González se transformaron en "Thelma" y "Jessica", madre e hija respectivamente, quienes se enfrentaron a un duro análisis de sus vidas, en el que el pasado terminó por fastidiarles el presente.

Antes de su llegada a Torreón, Edith platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón. En esa ocasión charló de su trabajo en el montaje y además reveló los dos momentos más importantes que había vivido al lado de su hija Constanza hasta ese entonces (mayo de 2010).

"El primero cuando me dijo por primera vez 'te amo, mamá', y el segundo en el instante en el que por primera vez vi sonreír a esa 'escuincla' que traje al mundo", dijo una emocionada Edith.

Durante la charla, la artista externó que lo más satisfactorio que le ha dado su profesión era precisamente ver un teatro con gente conmovida, "por el trabajo que uno hace". De igual manera, dijo que guardaba un recuerdo especial de Torreón.

"No trabajo para llenar teatros. Si eso sucede, qué bien; lo que deseo es que el público salga conmovido de las funciones, y para que eso ocurra hay que entregarse cada noche.

"Considero que ese es el mayor logro que uno como artista puede tener. Guardo un recuerdo gratísimo de Torreón; cuando fui con Aventurera, los laguneros me aplaudieron con mucho cariño... Fue algo hermoso y mágico".