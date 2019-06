Tesorera comparece entre cuestionamientos

Con algunas inconsistencias fue presentado ayer el estado financiero correspondiente a mayo de 2019 ante la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón. En su primera comparecencia como Tesorera Municipal, María Mayela Ramírez Sordo fue cuestionada por la oposición por ajustes contables "equivocados".

Uno de los señalamientos lo hizo el regidor por Morena, José Ignacio Corona, quien expresó que en el caso del pasivo a corto plazo, en el mes de abril se reportaba una cantidad de 127 millones 866 mil 241 pesos contra 112 millones 638 mil 531 pesos de mayo de tal forma que el egreso presupuestal de 15 millones 227 mil 710 pesos no aparece en la partida contable. "Es injustificable eso, si hasta los centavos se contabilizan, cómo no lo vas a hacer con 15 millones y medio de pesos. Ojalá no vuelva a ocurrir", expresó el regidor.

Otra inconformidad, fue la reclasificación de los subsidios y los cuatro millones de pesos que "donó" el Ayuntamiento de Torreón al Sistema DIF Municipal para el Fondo Municipal de Fortalecimiento (FORTA) aún y cuando a esta dependencia, previamente ya se le había asignado un presupuesto de 85 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019.

Ante este cuestionamiento, Ramírez Sordo dijo que dicho recurso "este año entró adicional, salió de presidencia. El presupuesto del DIF quedó en 85 (millones de pesos) más estos cuatro". Según se explicó, esta medida se apega a especificaciones que contiene la Ley de Contabilidad Gubernamental y se hizo durante la modificación del presupuesto.

Otros cuestionamientos de las fracciones de Morena y el PRI fueron el incremento de la nómina a 66 millones de pesos y los viáticos elevados de regidores, regidoras y funcionarios públicos.

La Tesorera Municipal comentó que en el tema de la nómina, "contempla muchas cosas, tenemos un programa importante de jubilación, como el personal tiene muchos años trabajando en el Municipio pues son liquidaciones muy caras. Otra razón por este mes es que tenemos una nómina semanal y este mes abarcó cinco semanas, también tuvimos 31 días que si lo comparamos con el mes pasado que tuvo 30, pues de poquito en poquito se va reflejando el aumento pero no hemos aumentado el número personal".

Según lo expuesto por Ramírez Sordo, en el estado financiero del pasado mes de mayo, los ingresos fueron por el orden de los 210 millones 178 mil pesos mientras que los egresos son por 163 millones 997 mil pesos con un ahorro de 46 millones 180 mil pesos.

Cabe señalar que durante la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se aprobó la continuidad del apoyo económico a familiares de policías caídos, en este caso, a Norma Francisca Acosta Otero quien tiene parentesco de consanguinidad ascendente en línea recta del agente caído.