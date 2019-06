Responde IMSS a queja de luchador

La delegación del IMSS en Coahuila informó que se ha dado ya "respuesta adecuada" al caso de presunta negligencia médica que difundió el luchador "Misterioso Jr" en sus redes sociales, quien acusó al instituto de diversas irregularidades que presuntamente causaron la muerte de su hija al dar a luz en una clínica de Torreón.

A través de un comunicado, el instituto informó que entregó ya "los resultados de la investigación a la atención médica que recibió la joven Zulema, quien lamentablemente falleció en el Hospital General de Zona No. 16, en un proceso de parto.

El análisis del proceso se derivó de la queja presentada por la familia y el Seguro Social está impedido para a dar a conocer públicamente los resultados. La Delegación del IMSS, asume las responsabilidades que le correspondan y mantiene cercanía con la familia".

Al respecto, el propio luchador difundió otro video en sus redes sociales durante el miércoles en la tarde, ahí confirma que recibió la respuesta que buscaba, pero también advirtió que se mantendrá pendiente de que no ocurran casos similares.

"El IMSS ya asumió su responsabilidad, estoy contento, estoy feliz, no quería hacer pública mi situación, pero tenía que hacerlo para que me respondieran rápido, gracias a todos por compartir, pero aún así quiero que sepan que sigo extrañando mucho a mi hija... créanme que esto no termina aquí, voy a seguir luchando para que todas las mujeres que están por aliviarse no les suceda lo que le pasó a mi hija", señaló el luchador, en un video con duración de un minuto 34 segundos.