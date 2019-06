Niegan que muertes de bebés en HG de Torreón sean por falta de insumos

César del Bosque, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. VI en la Laguna afirmó hoy jueves que la reciente muerte de tres recién nacidos en el Hospital General de Torreón haya sido por falta de insumos o negligencia, esto en referencia a diversos señalamientos que se han hecho desde las redes sociales.

Detalló que se trata de tres casos en los que las madres no contaron con el control prenatal adecuado, o bien, tuvieron complicaciones que nada tuvieron que ver con el personal, instalaciones o servicios ofrecidos en el Hospital General.

"Redes sociales hay unas muy buenas y hay otras muy malas, negativas, hay una división ahorita de poderes con el nivel federal, estatal y municipal, y aquí hay mucha gente que es como los aficionados, son de hueso colorado de uno o tal partido y están buscando nada más una falla y las aumentan o las hacen muy llamativas para tratar de hacer daño... no se vale eso, no fue ninguna negligencia, ni de falta de insumos o de sangre, este no fue el caso", manifestó.