Descarta Trump iniciar negociación con Irán en el corto plazo

El presidente Donald Trump descartó hoy la posibilidad de una negociación entre Estados Unidos e Irán en el corto plazo, tras afirmar que Teherán "no está preparado".

"Aunque aprecio mucho que el primer ministro (japonés Shinzo) Abe haya ido a Irán a encontrarse con el ayatolá Ali Jameneí, personalmente siento que es demasiado pronto para pensar siquiera en llegar a un acuerdo. ¡Ellos no están preparados, y nosotros tampoco!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Trump emitió su mensaje, luego que Jamenei mantuvo este jueves una reunión con el primer ministro japonés, en la que manifestó que no tiene intención de dialogar con Estados Unidos y que ese país no podría evitar que Irán desarrollara armas nucleares, si Teherán decidiera hacerlo.

“No considero a Trump una persona con la que merezca intercambiar mensajes, no tengo ninguna respuesta para él y no le responderé”, escribió en su cuenta de Twitter Jamenei, quien insistió en que no cree que Washington esté buscando negociaciones sinceras con Irán.

Las declaraciones de ambos líderes coinciden con el ataque contra dos buques petroleros, registrado ese jueves en el Golfo de Omán, a la entrada del estrecho de Ormuz, una zona considerada estratégica porque por ella circula un tercio de todo el petróleo comercializado en el mundo.

Aunque el secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, responsabilizó de dicho ataque a Irán, el presidente Trump no mencionó el incidente en su mensaje.